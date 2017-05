KRÁTCE: ČEZ prodá byty v Písnici firmě ze skupiny CIB Group

Praha - ČEZ prodá byty na sídlišti v Písnici firmě Office Rent Prachatice (ORP) ze skupiny CIB Group. Energetická skupina za bytový fond získá 1,276 miliardy korun.

Sídliště Písnice. Foto: ČTK

Původní vítěz tendru, společnost Kennial, od koupě odstoupila. Jde o prodej poslední velké části bytů ve vlastnictví společnosti ČEZ. Ta už dříve prodala 7000 z celkových 8000 bytů, které původně vlastnila.

V Podkovářské ulici je nový parkObyvatelé městské části Praha 9 mohou nově užívat park na konci Podkovářské ulice. Tam se zítra odpoledne koná sousedské setkání k jeho otevření. Start oslavy je plánovaný na šestnáctou hodinu. Připravená jsou i živá hudební vystoupení. K poslechu přítomným zahraje například Petr Sovič a Jazzový kvintet.

Desítka pořádá soutěž „Nej pes"Obyvatelé desítky mohou přihlásit svého domácího mazlíčka už do šestého ročníku soutěže Nej pes Prahy 10. Podmínka je pouze jedna a to, aby byl pes registrovaný v desáté městské části. „Radnice chce soutěží vyjádřit podporu všem slušným majitelům psů ve své městské části a poukázat na problematiku udržování pořádku ve veřejném prostoru," uvedl starosta desítky Vladimír Novák. Přihlášky mohou majitelé psů zasílat až do 19. května, konkrétně do 12 hodin.

Bezdomovci opět mohou nechat bezplatně naočkovat své psy. Vakcína proti vzteklině jim bude k dispozici ve čtvrtek mezi 9. a 11. hodinou u Zimní noclehárny v Michli. V té době mají zájemci šanci konzultovat zdravotní stav psů s přítomnou veterinářkou. Akci pořádá podruhé Centrum sociálních služeb Praha.

Utne Žižkov mizernou sérii? Dnes doma hostí VlašimDvě pětigólové výhry zkraje dubna jsou dávno zapomenuty. Od té doby fotbalisté Žižkova získali jen dva body z pěti zápasů. Ztráty s Olomoucí či Ostravou se dají pochopit, porážka v Ústí nad Labem však Davida Vavrušku zklamala. „Podali jsme nejhorší výkon v jarní části, hráli špatně a nic nám nevycházelo. Bude nejlepší, když za tímto zápasem uděláme tlustou čáru a půjdeme dál," řekl o pátečním utkání žižkovský kouč. Napravit výsledky posledních týdnů může Viktoria proti Vlašimi. Ta však prožívá skvělou sezonu a zatím se drží na 4. místě. Žižkov se nadále drží v horní polovině tabulky, ale zespodu se dotahuje několik týmů. Pražský tým je nyní sedmý, na třináctou příčku má však náskok pouhých čtyř bodů. Podzimní zápas zvládla na domácím hřišti lépe Vlašim, vyhrála 1:0. Viktorka touží po nápravě, šanci dostává dnes od 17.00.

Kam za kulturou

Vzpomínka na Harryho PotteraLetos 26. června uplyne dvacet let od vydání první knihy o Harrym Potterovi v Anglii. Příběh o čarodějnickém učni je dodnes obrovským fenoménem a jednou z nejúspěšnějších literárních sérií všech dob. Nakladatelství Albatros, které v Česku knihy J. K. Rowlingové vydává, nachystalo k výročí kromě pořádné porce knih také turnaj ve famfrpálu, legendární hře z kouzelnických Bradavic. Proběhne v rámci veletrhu Svět knihy v sobotu 13. května. Dobročinný turnaj zahájí exhibiční zápas VIP osobností, v němž si zahrají například herečky Bára Mottlová, Michaela Maurerová nebo herci Karel Zima, Milan Peroutka.

Snímek 8 hlav šílenství má melodii

Hudebnice a skladatelka Vladivojna La Chia vydala píseň Karaganda 35. Základní melodie této písně je zároveň ústředním hudebním motivem filmu 8 hlav šílenství. Vladivojna La Chia je autorkou hudby k tomuto snímku, ve kterém se v hlavní roli nespoutané ruské básnířky Anny Barkovové představí zpěvačka a hudebnice Aneta Langerová a který přijde do českých kin na podzim tohoto roku.

Nájemní bydlení je zpětGalerie Jaroslava Fragnera nabídne od 16. května do 16. června výstavu věnovanou nájemnímu bydlení u nás. Otevře tak téma, které bylo v předešlém čtvrtstoletí opomíjené. V průběhu posledních zhruba 150 let se bydlení realizovalo formou vlastnickou, nájemní, eventuálně družstevní. Nájemní bydlení se však dostalo po roce 1989 díky historickým konotacím a leckdy neuvážené a chaotické privatizaci bytového fondu na okraj zájmu. Nyní si však jeho význam i architektonické souvislosti začínáme uvědomovat.

Jezerka ukáže příšernou zpěvačkuDivadlo Na Jezerce chystá další novinku. Pravdivý příběh o nejhorší zpěvačce na světě, hru Petera Quiltera Je úchvatná uvede jako svou 37. premiéru. Zkoušky začínají 18. května a potrvají do poloviny června. Na počátku nové sezony pak budou pokračovat od září. Komedii režíruje Jan Hřebejk a jako božská Florence se představí Jitka Sedláčková. Premiéru plánuje Jezerka na 5. října. Florence touží po tom, aby zpívala před publikem, které ji bude zbožňovat. Jak se jí to může podařit, když, chudinka, nemá žádný talent a je tak příšerná?

Hoffmannová v ČertovináchNovou pohádku z pekelného prostředí s názvem Čertoviny začíná v květnu natáčet režisér Zdeněk Troška. Jednu z hlavních rolí v ní ztvární i herečka Andrea Hoffmannová, známá mimo jiné z předchozí Troškovy pohádky Strašidla. „V pohádce Čertoviny hraji selku, maminku Haničky Sary Sandevy," prozradila herečka.