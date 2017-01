KRÁTCE: Botič doplní nové tůně

Praha - Okolí pražského potoka Botiče čekají v letošním roce velké změny. Těch výrazných pak dozná v Hostivaři. Pracovníci organizace Lesy hlavního města odstraní z nivy potoka stavební navážku, díky čemuž se při případných povodních zvýší průtok a zároveň sníží rychlost proudící vody. Kolem potoka také vzniknou nové tůně a přirozeně vlhké louky, které v budoucnu poslouží jako vhodný biotop pro rostlinná a živočišná společenstva.

Botič. Foto: ČTK/Fotobanka ČTK/Josef Horázný

Zároveň však Lesy hlavního města hodlají v blízkosti Kozinova náměstí do konce ledna pokácet na 80 stromů a keřů poblíž potoka. Na místě ještě letos vysází nové stromy, které budou pro lokalitu vhodnější. Půjde kupříkladu o olši lepkavou, ptačí zob obecný, brslen evropský, javor babyku nebo vrbu trojmužnou. Kácet se bude také podél potoka Brusnice v Praze 6. Tam padne 18 přestárlých a nemocných stromů. I místo nich budou vysázeny nové dřeviny. Zároveň se potok, který teče v potrubí, na některých místech objeví na povrchu. Nové koryto pak bude zpevněno.

Prodloužení metra víří emoce PražanůVedení metropole přemýšlí, že by prodloužilo linku metra B. Jednalo by se o jednu stanici vybudovanou za Zličínem kvůli P+R parkovišti. Na Facebooku Pražského deníku se objevilo 70 komentářů. Většina negativních či ironických. „Na to metropole přišla 'brzy', tupci! A kdy konečně udělá něco s průjezdy aut centrem. Hluk a smog je již neúnosný. Aut je čím dál více," rozčílila se diskutující Gordana. „Nejdřív vydělat na zónách a pak se uvidí, jantaři. Přitom stačilo u konečných metra koupit pole, vyštěrkovat a dát stání zdarma. To by rázem ubylo aut," přisadil si Petr. „To bude nejspíš světový unikát: Příští stanice Zličín, parkovací zóna," zasmál se Lubean. „Metro na letiště protáhnout nejde, ale kvůli parkovacímu domu se postaví další stanice," ironicky si přisadil Martin. Zdroj: Facebook

Bitva gólmanů. Ke třem bodům nakonec pomohl ten slávistickýVršovice Po prohře u lídra tabulky v Českých Budějovicích se hokejisté Slavie oklepali a opět najeli na vítěznou vlny. V obranné bitvě v Edenu udolali houževnaté Benátky 2:1. Skóre otevřel rychlý gól Pohla, v polovině zápasu zvyšoval na dvoubrankový náskok Kubica. Hosté zápas zdramatizovali až dvě minuty před koncem, obrana v čele s vynikajícím gólmanem Frodlem výhru ale uhájila. „Dominovali oba gólmani. Podali výborné výkony a šance byly na obou stranách. Měli jsme to ale pod kontrolou a byli lepší," hodnotil zápas asistent trenéra Jan Srdínko. Slavia stáhla třetí Kladno na šest bodů.

Žižkov si v sobotu užil pořádnou porci sněhu, hrál hned dvakrátSatalice Hned dvojitou porci přípravných zápasů museli v sobotu na sněhu strávit fotbalisté Viktorie Žižkov. Do sportovního areálu v Satalicích přijeli dva účastníci České fotbalové ligy. Nejprve Žižkovští nastoupili pod vedením nového trenéra Vavrušky proti holešovickému Vltavínu a po trefách Engelmanna, Haška a Dočekala vyhráli 3:0, o něco slabší sestava poté podlehla Litoměřicku 0:2.

Kam za kulturou

Obrazy pod drobnohledemNárodní galerie plánuje v letošním roce uspořádat několik velezajímavých přehlídek. Ta první se rozběhne už v únoru a bude ji hostit Klášter sv. Anežky České. Bude se jmenovat Očím skryté a atraktivní formou nabídne výsledky komplexního průzkumu několika špičkových děl v přímé konfrontaci s originály. Návštěvníci tak budou moci nově nahlédnout na známá díla, všímat si skrytých detailů a seznámit se s dílenskými postupy středověkých malířů a sochařů.

Hlas Keane zazpívá v PrazePo pěti letech se do Česka vrátí osamocen Tom Chaplin, zpěvák Keane, kteří si dali v roce 2013 pauzu, a předvede nové skladby. V říjnu loňského roku mu vyšlo jeho debutové album The Wave a v současnosti připravuje tour, jejíž zastávkou bude 6. března i pražská ROXY.

Čapkův Obyčejný životVolně na motivy novely Karla Čapka Obyčejný život uvede 4. února Švandovo divadlo na svých prknech další premiéru letošní sezony. Jmenovat se bude Slušný člověk a přiblíží zdánlivě obyčejný život jednoho železničního úředníka. Co před sebou skrývá a nakolik je sám sobě cizincem? V hlavních rolích se objeví Miroslav Hruška a Bohdana Pavlíková. Režisérkou představení je Martina Krátká.

Harry Potter orchestrálněKoncerty hudby z filmu Harry Potter, které odstartovaly v červnu 2016, jsou dalším jedinečným zážitkem z kouzelného světa J. K. Rowlingové. Těšit se na ně mohou také čeští fanoušci mladého čaroděje. Vychutnat si jeden z nich budou moci 28. ledna v O2 areně. Český národní symfonický orchestr v rámci večera zahraje živě hudbu z filmu Harry Potter a Kámen mudrců.

Čtěte také: Tunel na okruhu je uzavřen