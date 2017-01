KRÁTCE: Boje o trhy na „Jiřáku“ dál pokračují

Praha - Obyvatelé Prahy 3 nejsou spokojeni s řešením sporu o farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad, které nabízí radnice. Trhy by totiž podle nejnovějšího rozhodnutí měla spravovat sama Praha 3, a to prostřednictvím vlastní organizace.

Tržiště na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze na Vinohradech Foto: ČTK/ Kateřina Šulová

S tím ale nesouhlasí řada občanů městské části. Argumentují zejména tím, že Správa zbytkového majetku MČ Praha 3, která by měla mít trhy na starosti, nemá žádné patřičné zkušenosti. Na pět tisíc lidí podepsalo petici s požadavkem, aby se farmářské trhy vrátily do rukou spolku Archetyp.

