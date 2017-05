KRÁTCE: Barrandovské ateliéry se mohou rozšířit

Praha - Do polí ve svém západním sousedství by se mohly do budoucna rozšířit stávající barrandovské filmové ateliéry. V úterý mají o změně územního plánu, která rozšíření umožní, jednat pražští radní.

Filmové ateliéry na Barrandově. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Už nyní se na louce vedle ateliéru občas staví kulisy a stany. Nyní by filmová zástavba mohla být o poznání větší.

Brandejsův statek zve na Den koníAkademický jezdecký klub Brandejsův statek České zemědělské univerzity v Praze pořádá Den koní. Akce pro rodiny s dětmi se uskuteční v sobotu 27. května od 13 hodin. Na programu je ukázka výcviku, prohlídka prostor venkovní jízdárny i stájí. Zájemci se můžou těšit i na projížďku.

Obyvatelé budou debatovat o Vrchu sv. KřížeRadnice třetí městské části zve na veřejnou debatu o urbanistické studii Vrchu sv. Kříže. Zájemci se tak mohou přijít seznámit s možnostmi a problémy řešení daného území. Diskuse se uskuteční v úterý 9. května od 17 hodin v kongresovém sále hotelu Olšanka. Debaty se zúčastní také sám autor studie architekt Josef Pleskot a tým jeho spolupracovníků.

Před divadlem bude Havlova lavičkaHornopočernické divadlo bude mít od půlky května ve svém sousedství Lavičku Václava Havla. Jde v pořadí již o 21. lavičku na světě, která je zasvěcena bývalému prezidentovi. Slavnostní odhalení proběhne v prostoru před divadlem ve čtvrtek 18. května. Autorem díla je architekt a designér Bořek Šípek dvě kovová křesla s kulatým stolem, jehož středem prorůstá lípa, symbolizují dialog a porozumění.

Kam za kulturou

System of a Down v PrazeV pražské O2 areně již v polovině června vystoupí americká rocková kapela System of a Down. Skupina pochází z Glandale v Kalifornii. Vznikla v roce 1994 a první období její existence trvalo do roku 2006, kdy se muzikanti rozešli za svými dalšími projekty. Na koncertní pódia se společně vrátili v roce 2011. Poprvé u nás System of a Down vystoupili v roce 1998, kdy ještě tento kvartet v čele se Serjem Tankianem nebyl příliš známý.

Jerieho tvorba na SmíchověXL tak zní název velké retrospektivní výstavy komiksového autora a kreslíře Karla Jerieho. Expozici uspořádanou k jeho 40. narozeninám si můžete prohlédnout v pražské Galerii Portheimka na Smíchově do neděle 7. května. Vůbec poprvé jsou pohromadě vystavena autorova velkoformátová malířská plátna. Nechybí ani známí hrdinové jeho komiksů.

Soutěžící architektiO domácí cenu za architekturu se letos bude ucházet 249 prací. Porota složená z renomovaných zahraničních architektů vybere užší kolekci, kterou představí na nominačním večeru 12. června v kulturní zóně Pragovka. Slavnostní galavečer s desítkou finalistů, včetně lau-reáta České ceny za architekturu, se uskuteční 27. listopadu v Místě pro nové umění Jatka78.