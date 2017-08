KRÁTCE: Architektonické zadání pro Muchovu galerii finišuje

Praha /INFOGRAFIKA/ - Institut plánování a rozvoje (IPR) odevzdá během tohoto týdne magistrátu urbanistickou studii Těšnova, která je prvním krokem k vypsání architektonické soutěže na stavbu nové galerie pro Muchovu Slovanskou epopej.

Těšnov. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Michal Krumphanzl

Zadání soutěže pro stavbu galerie včetně harmonogramu by tak mohlo být hotové už koncem srpna a během září by ho projednali pražští radní. Co konkrétně by v zadání mohlo být, zatím není jasné. Studie řeší budoucí podobu a rozvržení veřejných prostranství, zástavbu a také dopravní infrastrukturu. O nové galerii pro Muchovu Epopej se hovoří už řadu let. V minulosti padl návrh umístit galerii na Výstavišti nebo na Vítkově.

Černínský palác se v pátek otevře veřejnostiReprezentativní prostory a zahrada ministerstva zahraničních věcí se otevře v rámci akce Večer s českou diplomacií, která se letos uskuteční vůbec poprvé. Kromě příležitosti prohlédnout si prostor barokního Černínského paláce zevnitř, včetně bytu Jana Masaryka, nabídne i možnost zúčastnit se besedy s některými českými diplomaty. Akce se koná v pátek 1. září 2017 od 16 do 20 hodin. Vstup do paláce a zahrady je volný, bez nutnosti předchozí registrace (ta se vyžaduje pouze na panelové diskuse na stránkách mzv.cz). Zpřístupnění Černínského paláce je spojeno s konáním porady českých velvyslanců, kterou Praha hostí od pondělí 28. srpna po tři dny.

Olympia dala ve Vlašimi gól a veze výhruDruhý pražský druholigový celek Olympia má druhou výhru, když i v deseti udolal domácí Vlašim 1:0. Ve 41. minutě se o to zasloužil řecký útočník Katidis, který po závaru ve vápně dorazil míč do sítě. V 55. minutě šla Olympia do deseti poté, co Maršálek dostal druhou žlutou kartu. Vlašimští se toho snažili využít, ale hosty podržel brankář Soukup, proti kterému třikrát selhal Hašek a neuspěl ani Kadlec. 6. kolo II. ligy: Vlašim Olympia Praha 0:1 (41. Katidis). ŽK: Hadaščok, Wiesner Žežulka, Hejný, Opluštil, Maršálek, Katidis, Dordevič, Duben. ČK: 55. Maršálek. Diváci: 855. Viktoria Žižkov Příbram 1:1 (61. Hašek 55. Danoski). ŽK: Šandera, Jelínek Skácel, Grajciar. Diváci: 1301. Další výsledky: České Budějovice Ústí nad Labem 2:0 (0:0), Třinec Hradec Králové 0:0, Varnsdorf Vítkovice 0:0, Pardubice Sokolov 2:1 (1:1), Znojmo Opava 2:1 (0:0). Zápas Táborsko Frýdek-Místek se hraje v pondělí.