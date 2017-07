Koupat se v rybnících ve Stromovce? Pražané se hádají, zda je to správné

Praha /ANKETA/ - Díky plánované obnově Stromovky se jejím návštěvníkům otevřel prostor kolem nově vytvořených rybníků, jejichž břehy jsou propojeny molem. Tyto vodní plochy, původně určené jako místo pro vodní živočichy a rostliny, si však oblíbili také lidé, kteří je začali využívat jako koupaliště.

Nové rybníky ve Stromovce lákají ke koupání a to i přes zákaz.Foto: Archiv VLP / Šťastný Vladimír

Názory na to, zda jsou rybníky vhodné i ke koupání, rozdělují návštěvníky Stromovky na dvě protichůdné skupiny. Někteří lidé na sociálních sítích koupání vítají a považují jej za vhodné využití prostoru.

Lidé upozorňují na nejistou kvalitu vody

„Mně připadá krásné, že se u vody lidé chovají ve vedrech přirozeně. Ani by mi nevadilo, kdyby tam zůstala čistá voda i za rok a lidé se tam koupali dál, ale to asi nevyjde,“ říká na sociální síti Facebook uživatelka Adel Van Kubicko.

Častěji se ale ozývají hlasy druhé strany, která s koupáním nesouhlasí. „Ty lidi prostě nejsou normální, s ručníkem a dekou k rybníčku pro kachny,“ připomíná na Facebooku původní záměr Lucie Švandová. Další lidé zde také upozorňují na nejistou kvalitu vody. „Já bych si v tom nenamočil nohy ze strachu, že by mi slezly nehty,“ dodává Martin Malachov.

Město: Koupání není zákázáno

Podle magistrátu hlavního města se původně nepočítalo s tím, že by rybníky ve Stromovce mohly sloužit jako přírodní koupaliště. „Neodpovídá tomu ani hloubka, která je okolo jednoho metru. Z toho vyplývá, že nejde o klasické koupání, ale spíš o osvěžení,“ upřesňuje Vladimír Řepka z oddělení komunikace. Koupání ale není zakázáno, a proto za něj návštěvníkům nehrozí žádný postih. Ovšem je třeba dát pozor, aby do vody nechodili čtyřnozí mazlíčci. „Vstup lidí do vody je povolen, platí pouze zákaz vstupu pro psy,“ dodává Řepka.

Vzhledem k tomu, že tato vodní plocha není primárně určená ke koupání, hygienici zde neprovádějí kontroly kvality vody. Proto je třeba dbát na zvýšenou obezřetnost při vstupu do rybníků a uvážit, zda je bezpečné se zde osvěžit a zda nemůžou hrozit zdravotní problémy například u malých dětí.

Na plnohodnotné přírodní koupání ve Stromovce si tak návštěvnici budou muset počkat do příštího roku. V rámci rozšíření parku se právě s veřejným koupalištěm počítá. To by se mělo nacházet na louce v nevyužitých prostorách Výstaviště.