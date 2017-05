Konec volného pohybu psů v metropoli? Vyhláška není potřeba, tvrdí pejskaři

Praha - Pohyb psů bez vodítka na Letné skončil. To zní poslední době sociálními sítěmi. Podle místních pejskařů totiž strážníci ve Stromovce, ale i v Letenských sadech pokutují mnohem častěji než dřív. „Na mě dnes policajt zkusil pokutu, že mi leží bez vodítka na klíně, vyhrála jsem, ale druhý pes, který ležel u nohy na zemi byl pokutován," popisuje Bára N. na Facebooku.

Podle svědectví ostatních není sama. „Buzerovat a obtěžovat. Chodí po Stromovce a pokutují psy na volno. Je úplně jedno, že sedíte uprostřed louky, v okruhu 50 metrů nikdo a pes sedí vedle vás,“ vypráví Martin K.

Vše je standartní, hlásí policie

Podle vedení městské části je to věc strážníků. „Já nemůžu úkolovat městskou policii, můžu je pouze požádat o součinnost,“ vysvětlil starosta Prahy 7 Jan Čižinský s tím, že jediné, o co v souvislosti se psy žádá, je dohled nad tím, jak majitelé po svých psech uklízí. „Každý strážník se rozhoduje sám za sebe, existuje vyhláška a tu je třeba respektovat,“ dodal Čižinský.

Podle výjimky, kterou městská část povolila, se mohou na určitých místech Stromovky psi pohybovat volně. Otázkou ale je, co přesně znamená pohyb bez vodítka. „Magistrát nám dal opakovaně za pravdu, že pes volně nepobíhá, je-li pod přímou kontrolou psovoda a v jeho přiměřené vzdálenosti,“ vysvětlila Barbora Limrová Pražanová ze Strany psa s tím, že pokud mazlíček není na vodítku, automaticky to nemusí znamenat, že volně pobíhá.

V Praze 7 přijala městská policie asi 60 oznámení

To, že by strážníci pořádali na pejskaře hon, odmítá městská policie. „Není žádná souvislost s konkrétní událostí nebo skutečností, která by zapříčinila více řešení v této problematice,“ okomentovala mluvčí městských strážníků Irena Seifertová.

Podle policistů se ani nedá říct, že by si obyvatelé sedmé městské části na volně pobíhající psy stěžovali častěji. „V Praze 7 přijala městská policie přibližně 60 oznámení od občanů týkající se volně pobíhajících psů,“ uvedla Seifertová. Množství je podle jejích slov podobné jako za stejné období minulého roku.

Pomůže nová cesta, celoměstská vyhláška?

Debata, která se rozvířila na sociální síti, rozbouřila odvěký spor mezi pejskaři a nepejskaři. „Řekl bych, že takto je to naprosto v pořádku. Všem měřit stejně a v tomto směru žádné výjimky,“ okomentoval častější pokuty pro pejskaře například Jan H.

Otázkou je, zdali by situaci mohla zklidnit už léta připravovaná psí vyhláška. Ta by určila celoměstská pravidla a definovala místa, kde by se psi mohli samovolně pohybovat. „Podle mého názoru je současná právní úprava naprosto vyhovující,“ uvedla Limrová Pražanová. „Psa lze pustit dle uvážení majitele a na jeho odpovědnost všude s výjimkou dětských hřišť a zelených ploch uvedených ve vyhlášce,“ dodala.

Jak dlouho tvorba vyhlášky potrvá, není jasné

Magistrát v roce 2016 tvorbu vyhlášky pozastavil, v letošním roce se ale věci daly mírně do pohybu. „Ve všech městských částech máme vytipované pozemky, kde by psi mohli volně pobíhat a kde by mohly vzniknout například tzv. psí louky,“ popsal stav věcí mluvčí magistrátu Vít Hofman.

V současné době je tak podle vedení města potřeba jednat s vlastníky daných lokalit. Jak dlouho by ale tvorba vyhlášky mohla ještě trvat, není jasné. Už v minulosti se totiž řada městských částí vůči ní vyjádřila negativně.