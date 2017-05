Konec odpudivých podchodů. Čeká je výrazná proměna

Praha - Ještě letos se má zlepšit vzhled pěti podchodů, více než dalších třicet by se mohlo dočkat proměny v budoucnu. Nové cesty pod povrchem už by vznikat neměly.

Netřeba vyrážet na bojovku do temného lesa. Stačí, když člověk musí projít některým z pražských podchodů, aby cítil nepříjemné mrazení. Mnoho pražských cest pod vozovkou totiž není v lichotivém stavu, a pokud jimi lidé nemusí procházet, volí jinou cestu. Na stanici Vltavská například není vzácností vidět osoby, které raději přebíhají víceproudou silnici, než aby vstoupily do temného podzemí.

IPR dokončil seznam 38 cest pod zemí

Že chce Praha vzhled svých podchodů zlepšit, aby se jimi lidé nebáli chodit, psal Pražský deník už minulý měsíc. Nyní Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) dokončil seznam 38 cest pod zemí, z nichž některé by měly projít revitalizací.

„Prvních pět podchodů by se mohlo vylepšení dočkat ještě v tomto roce," odhaduje náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Mají se dočkat důkladného úklidu, nového osvětlení, výmalby či uměleckých instalací.

Život mají podzemí dodat také obchody

Konkrétně jde o podchod pod magistrálou na Fügnerově náměstí mezi Legerovou a Sokolskou ulicí na Vinohradech. Legerovy ulice se týká dalších vybrané místo, a to podchod za Národním muzeem u Vinohradské ulice. Stísněný prostor dnes doplňují stánky s rychlým občerstvením. Tento podchod se sice ještě s dalším vytipovaným na Strašnické ulici ve směru na ulici Gutova nedávno dočkal vymalování, ale tmavými barvami, které přívětivějšímu vzhledu příliš nepomohly. Proto se mají oba zmíněné podchody dočkat dalších úprav.

Mezi první pěticí míst, která se mají dočkat změn, je pak ještě podchod na Pobřežní cestě v Braníku a u autobusového nádraží v Holešovicích. Kromě toho, že by se měly prostory dočkat lepšího osvětlení a lepší údržby, by v některých z nich mohly vzniknout obchody nebo občerstvení. Díky nim by místo nepůsobilo tak opuštěně.

Nové cesty pod silnicemi nemají vznikat

Vedle zmíněné pětky by odpudivost mohla zmizet z podzemního bludiště na Vltavské. Skupina Architekti bez hranic má totiž v úmyslu zlepšit orientaci v podzemních cestách poblíž holešovické stanice metra. Podle dostupných vizualizací mají v plánu podchody pod rušnou silnicí barevně označit, aby se lidé v podchodech lépe orientovali.

„Značení se objeví na stěnách podchodu. Původně navrhovali dát značky na zem, ale vznikl problém s barvami a jejich kluzkostí," uvedl nedávno pro Pražský deník starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha 7 sobě/KDU-ČSL).

Podchody jako krají řešení

Do budoucna by mělo být podle architektů a urbanistů cílem města, aby v místech, kde je to možné, podchody zmizely. Kupříkladu při plánované úpravě Bělohorské ulice se počítá s tím, že se zasype podpovrchová cesta na Malovance, kterou už lidé nevyužívají.

Podle loni přijatých Pražských stavebních předpisů by podchody a nadchody neměly v ideálním případě vůbec vznikat. „Podchody bychom měli vnímat skutečně jen jako krajní řešení, pokud některá bariéra nejde překonat jiným způsobem," řekl ředitel IPR Ondřej Boháč.