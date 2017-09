Končí letní prázdniny, děti jdou opět do škol

V mateřských, základních a středních školách dnes po dvouměsíčních prázdninách začíná nový školní rok. S radostí do lavic usedne zejména přibližně 108 tisíc prvňáčků. Jejich počet by podle odhadů ministerstva školství měl poprvé po dlouhých letech poklesnout, a to asi o 9200. Po zhruba deseti letech naopak pravděpodobně o něco přibude středoškoláků. Do prvních ročníků by jich mělo nastoupit 102 400, což je přibližně o 1500 více než loni.

V mateřských, základních a středních školách přibude v tomto školním roce proti minulému celkem zhruba 15 tisíc žáků. Vyšší bude počet dětí zejména v základních školách a předškolních zařízeních, mírně ale stoupne zřejmě i počet středoškoláků. Ministerstvo odhaduje, že do školek bude chodit 370 tisíc dětí, do základních škol 922 900 žáků a do středních škol celkem asi 395 tisíc studentů. Již tradičně se slavnostního zahájení školního roku zúčastní prezident Miloš Zeman, který si letos pro svou návštěvu vybral střední školu v hlavním městě. Navštíví Akademii řemesel Praha - Střední školu technickou. Nemocného ministra školství Stanislava Štecha (za ČSSD) na začátku školního roku zastoupí jeho náměstci, kteří zavítají na několik různých škol v Praze, Středočeském a Pardubickém a Olomouckém kraji. ČTĚTE TAKÉ: Bezpečnost školáků ohlídají stovky uniforem V prvních dnech po prázdinách jsou děti často rozptýlené a nedávají pozor. Na silnicích je pak ohrožují auta i motorky. Rodiče by s nimi proto měli zopakovat všechna pravidla pro přecházení a upozornit je na nebezpečná místa na cestě do školy. Bezpečnostní oddělení ministerstva dopravy BESIP doporučuje, aby dětem pořídili reflexní prvky na oblečení nebo batoh. Řidiči by měli zejména v blízkosti škol jezdit velmi opatrně. Loni v září bylo na silnicích těžce zraněno 19 dětí. To bylo spolu s červnem nejvíce. ČTĚTE TAKÉ: Pražští studenti se zúčastnili mezinárodního tábora Škola Rosatomu ve Finsku Stejně jako vždy bude školní rok přerušen volnými dny. Jako první přijdou podzimní prázdniny, které letos připadají na čtvrtek 26. a pátek 27. října. Státní svátek 28. října letos bude v sobotu, a školáci tak budou mít čtyři dny volna. První pololetí končí ve středu 31. ledna 2018, poslední den nadcházejícího školního roku připadá na pátek 29. června 2018.

Autor: ČTK