Komunismus je ostuda lidstva, znělo na Staroměstském náměstí

Praha - Památku hrdinů, kteří vzdorovali komunistické totalitě, si v pátek připomenuli účastníci shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze. Pietní akci v předvečer 69. výročí komunistického puče v někdejším Československu uspořádalo uskupení Bez komunistů.cz. Mottem setkání byla slova režiséra Miloše Formana o tom, že "komunismus je ostuda lidstva".

Petr Marek z iniciativy Bez komunistů.cz vystoupil 24. února na Staroměstském náměstí v Praze na shromáždění k 69. výročí komunistického puče.Foto: ČTK

„Komunismus nepatří do 21. století," uvedl za organizátory lídr iniciativy Petr Marek. Označil za ostudné, že jsou komunisté stále zastoupeni v Parlamentu. Vyzval proto k tomu, aby se KSČM v letošních volbách už do Sněmovny nedostala. Účastníci shromáždění, na němž se sešly odhadem tři desítky lidí, na závěr zapálili svíčky za oběti komunismu.

Iniciativa uspořádala ve středu před sídlem KSČM happening

Aktéři shromáždění chtěli poukázat na to, že se Česko s následky komunistické totality dosud potýká. Připomínali zločiny komunismu i to, že letos uplyne 100 let od komunistického převzetí moci v Rusku a že v některých zemích vládne dosud.

Iniciativa ve středu uspořádala před pražským sídlem KSČM happening. Kolemjdoucím členům strany nabízela srp a kladivo s tím, aby je vyhodili do koše, protože patří na smetiště dějin. Marek se podílel na zprávě senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM. Komise navrhla vládě pozastavení činnosti komunistické strany. Opírala o to, že se komunisté nezřekli marxisticko-leninské ideologie a neodmítají násilí jako prostředek k převzetí moci, což je podle zprávy v rozporu s ústavou.