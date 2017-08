Koho prezident Zeman vyznamená 28. října? Od lidí dostal 195 návrhů

Prezident Miloš Zeman obdržel od lidí návrhy na udělení státních vyznamenání 195 osobnostem z celého společenského spektra. Zeman každoročně u příležitosti státního svátku 28. října vyznamenává tři až čtyři desítky lidí.

"Bylo odesláno 178 dopisů s poděkováním za návrh," uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček k počtu návrhů od občanů. Na další tři podle něj nebylo možné odpovědět, protože odesílatel byl neznámý. "Počet navržených osob je 195," dodal Ovčáček.

Koho prezident vybere k udělení či propůjčení některého z řádů či některé z medailí, je zcela na jeho uvážení. V uplynulých měsících veřejně řekl, že mezi oceněnými bude rychlobruslařka Martina Sáblíková.

Naznačil také, že by mohl vyznamenat písničkáře Jaromíra Nohavicu. Při dubnovém předávání zlatých záchranářských křížů na Pražském hradě také řekl, že dostává od občanů dotazy, zda by neměl být medailí za hrdinství oceněn hasič Jan Odermatt, který v únoru zemřel při hašení požáru lakovny ve Zvoli u Prahy. Protože podle svých slov nezná podrobnosti, k podání návrhu na vyznamenání vyzval generálního ředitele hasičů Drahoslava Rybu.

Zeman také může vybírat ze sněmovních a senátních návrhů. Poslanci k vyznamenání doporučili mimo jiné kardinála Miloslava Vlka in memoriam. Zeman už řekl, že mu ocenění neudělí. Vlk podle něj udělal všechno pro to, aby spory mezi církví a státem byly co největší.

Mezi dalšími 36 sněmovními návrhy je také Sáblíková, folklorní zpěvačka Jarmila Šuláková in memoriam, historik Petr Čornej nebo bývalý hokejový brankář Jiří Holeček. Sněmovní nominaci dostalo také několik válečných veteránů.

Další návrhy Zemanovi dorazily ze Senátu. Mezi 26 doporučenými jsou pěvkyně Eva Urbanová, cestovatel Miloslav Stingl, folklorní zpěvák Jožka Černý. Nominováni byli i neurochirurg Vladimír Beneš, neuroložka Soňa Nevšímalová či psycholog Jaroslav Šturma.

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Řádovými dny pro propůjčování či udělování státních vyznamenání českým občanům jsou 1. leden a 28. říjen, zvykem je předávat je především během slavnostního večera 28. října na Pražském hradě. Cizí státní příslušník je může dostat kdykoli.

Kolem vyznamenávání osobností Zemanem se v minulých letech často vedly diskuse. Loni se řešily především okolnosti neudělení vyznamenání někdejšímu osvětimskému vězni Jiřímu Bradymu, příbuznému ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL).

V předchozích letech byl Zeman kritizován třeba za udělení medaile Za zásluhy režisérům Filipu Renčovi a Robertu Sedláčkovi. Negativní ohlasy Zeman vyvolal také udělením medailí Františku Čubovi, jenž vedl za bývalého režimu zemědělské družstvo Slušovice, či Miroslavu Grégrovi, ministrovi průmyslu v někdejší Zemanově vládě.