Kluky plný stadion nabudí, věří před Slavií hvězda Baníku Baroš

/ROZHOVOR/ Po dopoledním tréninku přišel fotbalový útočník Baníku Ostrava Milan Baroš mezi novináře i se skoro osmiletým synem Patrikem, kterého před pár lety přihlásil do Slavie. Ano, do klubu, jehož A-tým v neděli od 18 hodin prověří síly prvoligového nováčka ve druhém podzimním mistrovském zápase.

A na přetřes tak přišla i otázka, komu bude „malý“ Baroš fandit. „Zeptejte se jeho,“ pousmál se otec mladého brankáře. Na to Patrik odpověděl rázně: „Baníku.“ Po jasném sdělení táta s úsměvem doplnil: „A je vyhozený.“

Ale teď už k vám dospělým fotbalistům: Čeká vás zápas proti poslednímu ligovému mistrovi, co od duelu s obměněnou Slavií čekáte?

Že si zahrajeme proti kvalitnímu mančaftu. Ovšem i my máme v zádech dobrý výsledek. A já sám jsem už v kabině klukům říkal, že se s nimi určitě hrát dá, že když se vydáme tak, jak jsme se vydali v Brně, myslím si, že s nimi můžeme odehrát vyrovnanou partii a klidně je i porazit.

Může být pro Baník inspirací, jak proti Pražanům hrály v úvodním kole Teplice?

Abych řekl pravdu, ten zápas jsem neviděl, ale myslím si, že ještě do neděle budeme mít nějaké video. Slavii každý zná, přišli tam noví hráči a my vlastně až v neděli uvidíme, jak moc budou rotovat sestavu. Sám si však myslím, že tak moc, jak to udělali s Teplicemi, to nebude.

A co říkáte na to, že se Slavia gólově v ostrých zápasech teď prosadila, až na jednu výjimku, pouze z penalt?

Nic. Někdy to tak prostě je. Navíc to ale není o tom, že by si šance nevytvářeli. Je fakt, že jim to tam teď ze hry nepadá, a kdyby jim to ještě aspoň ten nejbližší zápas vydrželo a rozstříleli se až pak, nebylo by to špatné. (úsměv)

V neděli podle všeho bude stadion úplně plný a díky výhře v Brně i pořádně natěšený na vaši domácí premiéru. Nemůžou tyhle okolnosti způsobit zvýšenou nervozitu v týmu?

Myslím si, že ne. Naopak to jsou ty momenty, proč se fotbal hraje. Co může být víc než se ukázat před plným stadionem? Takže i já si myslím, že to kluky nabudí a určitě je to nebude svazovat.

A nebude náhodou naopak potřeba mírnit euforii po dobrém startu do ligy?

Řeknu to takhle: v kabině vidím, že se kluci na zápas těší. Pro mnohé z nich to bude největší zápas, co kdy hráli. Všichni bychom si měli ten zápas užít, ale současně musíme podat maximální výkon. Kabina na tohle podle mě nachystaná je, teď už jde jen o to, přenést si to na hřiště. A doufám, že se to v neděli povede.

V prvním zápase výkonem mile překvapili mimo jiných i ofenzivní hráči Jakub Šašinka a Bronislav Stáňa. Co se dá říct na jejich adresu?

To je těžké, já je teprve poznávám. Ale ke Kubovi můžu říct tolik, že za ty dva roky, kdy jsme se tady naposledy potkávali, udělal obrovský pokrok. Přijde mi navíc, že už dospěl. A Broňu Stáňu jsem až do příchodu do Baníku vůbec neznal. I on mi přijde jako šikovný kluk, bude potřeba, aby si udržel výkonnost z Brna, kde byl i díky rychlosti hodně nebezpečný. A kdyby těch šancí proměnil víc, bylo by to ještě lepší.

Jakub Šašinka bude dál v BaníkuMísto v kabině fotbalistů Baníku Ostrava může mít útočník Jakub Šašinka i následujících dvaačtyřicet měsíců. Právě na tři a půl roku se na Bazalech v tomto týdnu vytáhlý jednadvacetiletý útočník prvoligovému nováčkovi upsal. „Kubovi nesmírně prospělo jarní hostování v Popradu, kde se rozehrál, vstřelil nějaké góly a udělal tam velký výkonnostní skok. Tady může po boku Milana Baroše nebo Tomáše Poznara dále fotbalově růst,“ uvedl Dušan Vrťo, sportovní ředitel FC Baník Ostrava. Starší z bratrské dvojice Šašinků tak následoval tah devatenáctiletého Ondřeje, který má v Baníku rovněž dlouhodobou smlouvu.