Klidný let se změnil v drama, vojáci dostali ocenění za záchranu vrtulníku

Posádka vojenského vrtulníku Mi-8 byla ve středu oceněna za svůj postup, kdy se jí podařilo zabránit vážné nehodě. V polovině loňského prosince při návratu na základnu v Praze Kbelích jejich stroji přestaly pracovat oba motory.

Pětičlenné posádce se situaci podařilo zvládnout, motory znovu nastartovat a nouzově přistát. Zachránili tak nejen stroj, ale i všechny cestující. Na palubě bylo 13 lidí. Na velitelském shromáždění na ministerstvu obrany byl také za záchranu lidského života oceněn major Petr Žďánský, který pomohl oběti dopravní nehody.

Dramatická situace transportního vrtulníku Mi-8 nastala 14. prosince, když se podle pilota Marka Bohuňka stroj vracel z Prostějova do Prahy. Incident ještě není uzavřen, ale s největší pravděpodobností za něj může počasí. "Dostali jsme se s vrtulníkem do podmínek tvoření námrazy. Než jsme tuto oblast opustili, došlo pravděpodobně k namrznutí u vstupu motoru a přes klesání do teplejších vrstev došlo k zhasnutí motoru," poznamenal Bohuněk.



Motor tak neměl dost vzduchu, aby mohlo hořet palivo. Poznamenal, že posádka zachovala chladnou hlavu. "To je v takových situacích to nejdůležitější," řekl. Pocity podle něj v daný moment pilot nemá žádné, strach přijde až po přistání.



Piloti převedli vrtulník do autorotace a snažili se udržet otáčky a rychlost. Palubní technik se okamžitě pokusil znovu spustit motory, což se mu úspěšně podařilo. Letušky zároveň cestující vyzvali, aby se připoutali a sedli si do nouzové pozice. Piloti následně nouzově přistáli na poli. Stroj po kontrole přeletěl na základnu až za dva dny.

Incident se stal v asi 900 metrech a trval asi minutu a půl. Vrtulník nebyl nijak poničen a nikdo nebyl zraněn. "Nechci hodnotit nebezpečnost situace. V leteckém provozu máte hodnocení incident, vážný incident, letecká nehoda. Tohle je vážný incident," poznamenal Bohuněk.

Pětičlenná posádka ve složení Marek Bohuněk, Mojmír Zachariáš, Eduard Malina, Renata Sajfrtová a Martina Kulová dostali záslužný kříž ministra obrany. Obdržel jej i Petr Žďánský z 22. základny vrtulníkového letectva, který tři dny před Vánoci pomohl zraněnému řidiči. "Periferně jsem uviděl tmavou skvrnu na čerstvě zasněženém poli.



Až po nějakých 300 metrech jsem si říkal, vždyť to by mohlo být i auto," řekl novinářům. Vrátil se proto a zjistil, že v poli leží na střeše vozidlo, které se několikrát při nehodě převrátilo. V něm nalezl podchlazeného mladého řidiče s otevřenou zlomeninou ruky. Ošetřil ho a zavolal pomoc. Žďánský poznamenal, že se loni ocitl u další vážné nehody, když pomáhal u zraněného cyklisty. Ten podle něj byl z jeho pohledu ve vážnějším stavu, protože měl zranění hlavy.