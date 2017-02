Kdy půjde v metru volat z mobilu? Dohoda stále chybí

Praha – Slibovaný signál pro mobilní telefony v metru, jehož zavedením by se Praha postavila po bok světových metropolí, zoufale chybí. Takhle se aspoň vyjádří většina dotázaných, kteří by uvítali možnost volat z podzemní dráhy nejen ve stanicích, ale i v tunelech – stejně jako příležitost využívat internet i po dobu jízdy.

Telefonování v metru. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Oprávněnost těchto požadavků potvrzují časté výkřiky telefonujících. „Jsem v metru, za chvíli to vypadne" nebo „zavolám, až vystoupím" se ve vagonech ozývá zvláště ve chvíli, kdy se souprava dává do pohybu.

Volat za jízdy lze pouze v těch částech žluté linky B, kde tubusy vedou nad zemí – a v tunelu jedině na nově vybudovaném úseku zeleného áčka: mezi někdejší konečnou stanicí Dejvická a novou konečnou Nemocnice Motol. Pokud tedy na trase A nepočítáme ještě venkovní dojezd do konečné stanice Depo Hostivař.

Damy začaly řešit své partnery

To, že jinde telefony za jízdy neposlouží, spoustu pasažérů mrzí – ne každý to ovšem vnímá jako nedostatek. Deníku to řekla Jiřina Sládková, již funkčnost mobilů na trase A docela pozlobila. Ne tedy samotný signál, ale chování jiné cestující.

Stalo se to ve chvíli, kdy paní Jiřina odjížděla z návštěvy v nemocnici, kde nevyslechla dobré zprávy. Cestou domů se ve vagonu posadila a chtěla se oddávat svým myšlenkám, když se nad ní rozlehlo: „Jé, tys mi volala?" Načež dámy začaly řešit, jaký je partner lenivé budižkničemu, s nímž není k vydržení. „Bylo to obtěžující – a v té chvíli mi to vadilo dvojnásob," posteskla si paní Jiřina.

Již do konce roku?

Vše záleží na dalších jednáních

Možnost využívat telefony i za jízdy však většina lidí žádá. Kdy se to stane skutečností? Možná letos – podle dřívějších slov generálního ředitele dopravního podniku Martina Gillara by do konce roku mohl mobilní signál pokrývat nejfrekventovanější úsek červené linky C od stanice Muzeum po Roztyly – a možná ne. Vše záleží na dalších jednáních mezi dopravním podnikem a operátory.

To, že stále jde o pilotní úsek Muzeum – Roztyly, kde mobilním signálem s vysokorychlostním datovým pokrytím LTE mají být pokryty veřejné části stanic a tunely, v pátek Deníku za dopravní podnik potvrdila Aneta Řehková.

Smlouva se chystá

Už před měsícem se objevily zprávy, že k uzavření smlouvy s konsorciem provozovatelů mobilních sítí na 17 let má dojít již v únoru. S tím, že náklady na vybudování technologie (kdy se hovoří o odhadované sumě sto milionů korun potřebných jen na prvotní instalaci, bez zahrnutí nákladů na provoz a na údržbu zařízení) ponesou společně Vodafone, T-Mobile a O2. Ti by navíc za to, že lidé budou mít možnost v metru své mobily, měli dopravnímu podniku platit.

Smlouva se chystá, potvrdila Deníku Kateřina ze společnosti O2, která současně tlumočila i shodná stanoviska Markéty Kuklové ze společnosti Vodafone a Patricie Šedivé hovořící jménem firmy T-Mobile.

Stále je řada bodů, které je nutné dořešit

Mikšovská ovšem zdůraznila, že stále zůstávají nedořešené body, čekající na další jednání. Ta se plánují ještě do konce února. A to je vlastně vše, co lze říci závazně. „Ve chvíli, kdy jednání nejsou u konce, nemůžeme předjímat termín podpisu smlouvy ani termín pokrytí tunelů," konstatovala Mikšovská.

„Pevně doufáme, že s dopravním podnikem nalezneme shodu," konstatovala pouze. „Stále je řada bodů, které je nutné dořešit," uvedla i Řehková. „Co se týká smlouvy, nejsme v tuto chvíli schopni říci přesnější informace či datum," uvedla.

Kdy a kam se jezdí?

Jednat je opravdu o čem. Jedním z hlavních témat je nájem za využívání prostor v metru, stejně jako možnost poskytování informací o pohybu lidí (tedy přesněji: SIM karet v jejich telefonech). Ty by mohly nabídnout užitečnější informace než sebedokonalejší sčítání cestujících.

Otázky, u nichž je třeba najít shodu nad odpověďmi, se však mohou týkat i ryze praktických záležitostí. Kdo by třeba měl zařízení vypnout v případě hrozby teroristického útoku?

Jaké bude zabezpečení technologií

Jak bude zajištěno vlastní budování technologií (a také přístup kvůli jejich údržbě), jestliže v tunelech lze pracovat pouze v noci zhruba mezi jednou a třetí hodinou? Jak bude vyřešeno jejich napájení?

A jak by to mělo být dejme tomu se zabezpečením technologií proti požáru či proti krádeži (když třeba pohyb sprejerů ukazuje, že proniknout mohou vetřelci i do neveřejných prostor metra), stejně jako s pojištěním pro případ vzniku škod?