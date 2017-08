Kdo může za prodlužování výstavby nových bytů?

Praha - Developeři v Praze připravují nové bydlení až pro zhruba 200 tisíc obyvatel. Z celkem 84 tisíc naplánovaných bytů se prý ale může začít s výstavbou do pěti let jen u necelé čtvrtiny z nich.

Zpoždění vyplývá z analýzy rezidenčních projektů, kterou zpracovala společnost Central Group. Podle ní je hlavním důvodem pomalého tempa výstavby, které může bydlení zdražovat, složitost povolovacího řízení. Mezi odborníky i laiky ale existují i jiná vysvětlení.

Více než polovinu představují projekty na tzv. brownfieldech

Počty bytů, které mají šanci se do pěti let dostat na trh, jsou podle developerské firmy vzhledem poptávce i velikosti Prahy nedostačující. Central Group vypočítala aktuální průměrnou délku přípravy bytového projektu od jeho plánování po realizaci na asi 10 let.

„Meziročně databáze připravovaných projektů narostla o více než 18 procent. Víc než polovinu představují projekty na tzv. brownfieldech. Vzhledem k rekordně dlouhé, a navíc stále se prodlužující délce povolování, ale jen minimum plánů přechází do fáze realizace,“ komentuje společnost.

Méně zahájených staveb, více dokončených

Data Českého statistického úřadu ukazují, že loni v Praze oproti předchozímu roku skutečně výrazně klesl počet zahájených staveb nových bytů. Počty dokončených bytů naopak od roku 2013 meziročně stabilně rostly. Velká většina nových bytů v Praze přitom vzniká, na rozdíl od ostatních českých regionů, v bytových domech například loni to bylo pět tisícovek z celkem šesti tisíc dokončených bytů. Prozatím tedy není nabídka nových bytů v útlumu.

Pražany ale pochopitelně trápí rychlý růst cen bytů. Aktuálně stojí metr čtvereční v Praze přes 76 tisíc korun, což je o skoro devět procent víc než loni v tuto dobu. Zatímco developeři svalují většinu odpovědnosti za tento trend na těžkopádnou byrokracii, mezi lidmi se šíří například i teorie o tom, že nových bytů je dostatek, ale investoři je vypouštějí na trh jen pozvolna právě kvůli šponování ceny.

Politici: Byrokracie je zbytečně složitá

Námi oslovení pražští politici nicméně považují za vážný problém „komplikovaná pravidla stavebních projektů“. Shodnou se v tom zástupci vládnoucí koalice i opozice, ačkoliv si vzájemně přehazují odpovědnost (více viz anketa). Pražská primátorka Adriana Krnáčová prý iniciovala pracovní skupinu, která prověřuje možnosti legislativních změn v této oblasti.

Podle šéfa klubu opozičních Pirátů Jakuba Michálka je nabídka bytů v Praze velmi malá a „kvůli vyřizování různých povolení nestíhá pružně reagovat na tržní potřeby“. Michálek proto doporučuje zjednodušit územní i stavební řízení. „Množství závazných stanovisek se dá nahradit agilním kontaktem úřadů se stavebníky. Světová banka navrhuje i zveřejnění technických norem a požadavků staveb nebo elektronizaci povolovacího řízení. Zprůhlednit by se měla pravidla pro změny územního plánu atd.“

Nestojí za růstem cen přitažlivost metropole?

Lídr pražských Pirátů navíc upozornil, že „velký podíl nově vznikajících bytů je pro průměrného občana cenově nedostupný“. Levicově orientovaná ekonomka Ilona Švihlíková nepovažuje za hlavní důvod enormního růstu cen bydlení v Praze byrokracii, ale samotnou přitažlivost hlavního města, která prohlubuje převahu poptávky před nabídkou.

„Buď se začnou stavět a podporovat nájemní byty a sociální bydlení nebo si zaděláváme na hodně velké sociální problémy, které bude provázet intenzivní migrace mimo Prahu, dojíždění za prací a větší nápor na infrastrukturu i životní prostředí,“ uvedla Švihlíková před časem v komentáři pro Pražský deník.