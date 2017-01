Kdo byl loni nejvíce vidět médiích? U nás Babiš, ve světě Trump

Praha - Nejvíce zmiňovanými osobnostmi v tuzemských médiích byli loni ministr financí Andrej Babiš, premiér Bohuslav Sobotka a prezident Miloš Zeman. Čeští a světoví politici a státníci skončili i na dalších sedmi místech první desítky. První sportovci, hokejista Jaromír Jágr a tenistka Karolína Plíšková, jsou až na 11. a 12. místě. Vyplývá to z údajů monitorovací služby Monitora Media.

Andrej BabišFoto: Deník/Divíšek Martin

Nejmedializovanější zahraniční osobností se stal nový prezident USA Donald Trump. Pokud by Donald Trump volby prohrál, nejspíše by se na jeho místě umístila bývalá první dáma USA Hillary Clintonová, která je sedmá. Kdyby se volby nekonaly, pravděpodobně by ani Vladimir Putin neskončil na pátém místě, ale hůře, protože to byl právě on, kdo byl v médiích pojednávajících o prezidentských volbách hodně zmiňován ve spojitosti s jejich ovlivňováním.

Čtěte také: Média: Fillon bude prezidentem, i když první kolo vyhraje Le Penová

Šestá skončila díky svému postoji k uprchlíkům i srpnové návštěvě ČR německá kancléřka Angela Merkelová, osmý bývalý prezident Václav Havel, devátý Karel IV. a desátý končící prezident USA Barrack Obama.

Ačkoliv Jaromír Jágr již nepatří mezi nejlépe placené české sportovce, jeho jméno stále hodně přitahuje mediální pozornost. I proto byl z českých sportovců v loňském roce tím nejmedializovanějším. Raketový nárůst medializace zaznamenala Petra Kvitová v souvislosti s útokem na její osobu na konci loňského roku. V TOP 15 ji ovšem díky celoročním výborným sportovním výsledkům s přehledem předběhla Karolína Plíšková, které dopomohla bulvární média sledující její soukromý život.

Nejsdílenějším zpravodajským článkem byl text pojednávajícímu o tom, jak práce škodí mozku více než totální nečinnost. Žebříčku dominují především bulvární témata a nechybí v něm například články s videi v čele s Nikol Štíbrovou, která natočila, jak to chodí v Prostřeno.

Společnost Monitora Media vznikla v roce 2015. Od počátku se věnuje vývoji webové aplikace Monitora pro efektivní monitoring médií, která na denní bázi sleduje všechna významná tištěná i online média a vysílání vybraných televizních a rádiových stanic.

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Čtěte také: Obama se připravuje na roli exprezidenta, bude psát knihu