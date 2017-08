Kde povodeň pomohla aneb Příběh vzestupu Karlína

Praha /INFOGRAFIKA/ - Nejstarší pražské předměstí se proměnilo ze zanedbané tovární čtvrti v prestižní adresu plnou kanceláří, kaváren a hipsterů.

Vše zlé je pro něco dobré. V případě Karlína, který povodeň před patnácti lety poničila z pražských čtvrtí nejvíce, platí toto rčení stoprocentně. Sice přišel o něco ze své původní poetiky, ale stal se moderní kancelářskou a rezidenční městskou čtvrtí.

S téměř 395 tisíci metrů čtverečních v office parcích je nyní Karlín třetí největší kancelářskou oblastí v metropoli, vyplývá z údajů realitně poradenské společnosti CBRE. Z toho 336 tisíc metrů vyrostlo od roku 2002, tedy od zničujících povodní, které ve čtvrti napáchaly škody za sedm miliard korun. Když mezi osmou a devátou proudí z metra a tramvajových zastávek do kanceláří zaměstnanci, z velké části jde o počítačové experty, auditory, poradce či finančníky.

Na oběd a na kafe

Pro desítky tisíc nových pracovníků logicky vyrostly nové hospody, kavárny, kadeřnictví či fitness centra. Například restaurací a dalších „osvěžoven“ je ve čtvrti, která letos slaví dvě století od založení, hned 120. Z toho například osmnáct kaváren část z nich velmi populárních mezi hipstery z celé Prahy.

V bývalých industriálních budovách se konají i různé koncerty, výstavy, bienále. „Právě kultura dělá městské části zajímavějšími a příjemnějšími k žití,“ říká historik architektury Benjamin Fragner. Například v budově bývalé ČKD Dukla pár metrů od tunelu mezi Karlínem a Žižkovem vyrostl kulturní sál Forum Karlín, svými rozměry novodobá Lucerna.

Nicméně i „kultura“ je alespoň zčásti poplatná novým nájemníkům. Mezi 69 firmami, které se zde zabývají kulturní a zábavní činností, jich je hned šest, které pořádají firemní a společenské akce, vyplývá z údajů katalogu Firmy.cz.

Příjemný pro život

Možná překvapivě v Karlíně od povodní nenarostl počet obyvatel. Nyní jich je o tisícovku méně, konkrétně necelých 11 tisíc. Klesl i počet bytů, a to o čtyři stovky. Není to ale tím, že by čtvrť nebyla příjemným místem k životu. „Jediné, co nám povodně vzaly, je starý duch Karlína, kde jsme se všichni znali,“ říká Karlíňanka Žaneta Navrátilová. Když ale o víkendu neokupují ulice „kancelářští“, ulice nejstaršího pražského předměstí připomínají stále spíše ospalé maloměsto.