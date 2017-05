Kampaň Slepí vrazi: Každý pátý řidič špatně vidí a neví o tom

Řidič, který špatně vidí, může být podle odborníků stejně nebezpečný jako ten, který před jízdou pil alkohol nebo požil drogy. Za varující přitom považují zjištění, že zhruba každý pátý řidič v Česku má vadu zraku, ale neví o tom a nepoužívá žádnou oční korekci. Osm procent motoristů z celkového počtu bezmála šesti milionů tuzemských řidičů má dokonce tak závažnou poruchu zraku, že by vůbec neměli sedat za volant.

Na problematiku zraku řidičů a nebezpečí špatného vidění při řízení upozorňuje nová kampaň Autoklubu ČR a Besipu nazvaná Slepí vrazi.

Jen loni z důvodu snížené viditelnosti zemřelo na českých silnicích 114 lidí, což je 21 procent z celkového počtu usmrcených, řekl dnes novinářům ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. "Zjišťujeme, že na českých silnicích jsou řidiči, kteří špatně vidí. Řidič bez oční korekce je schopen rozeznat chodce na 200 metrů, ale u řidičů s problémy s viděním či očními vadami se vzdálenost může snižovat až na 50 metrů," uvedl vedoucí Besipu Martin Farář.

Zhoršené vidění znamená výrazně delší reakční dobu, kterou řidič potřebuje, aby se přizpůsobil nenadálé situaci při řízení, jako je třeba předjíždění cyklisty či chodce, vyhýbání se překážkám nebo odbočování. Podle údajů Autoklubu ČR správně vidící řidič, ať už se zdravým zrakem nebo se správnou korekcí, vidí chodce za denního světla už ve vzdálenosti 200 metrů. Ten, kdo má vadu minus 0,75 dioptrie, chodce zaregistruje až při poloviční vzdálenosti, tedy na 100 metrů.

Mezi nejčastější oční vady patří krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus, který způsobuje nepřesné zaostření světla na sítnici.

Podle očních odborníků je zhoršená taková ostrost vidění, která se pohybuje pod hranicí 70 procent. Řidiči s ostrostí pod 50 procent by podle výkonného manažera Autoklubu ČR Adama Eliáše neměli za volant vůbec usedat. "Až osmdesát procent všech našich vjemů zachytíme právě zrakem. Proto mne překvapuje, že lidé tak podceňují kvalitu vidění," uvedl optik Blahoslav Žilka. Podle něj je zhoršování kvality vidění postupné, takže si na něj lidé mohou zvyknout a považovat ho za normální stav.

Každý řidič má ze zákona povinnost dvou očních vyšetření u odborníka, a to při žádosti o vydání řidičského průkazu a následně při dosažení 65 let věku. Podle Žilky lidé začínají řešit špatné vidění pozdě, i když jsou aktivní řidiči. "Přitom by měli pravidelně chodit na kontrolu, aby měli jistotu, že mají zrak v pořádku nebo že stávající korekce je správná," dodal Žilka. Podle dostupných údajů zhruba 40 procent řidičů bylo na oční prohlídce před pěti a více lety.

Kampaň připomíná, že i když jsou současné automobily plné moderních bezpečnostních prvků, nejdůležitějším a také nejdokonalejším bezpečnostním prvkem každého auta jsou oči řidiče.