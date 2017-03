Káva v kobce na náplavce? Příští rok, slíbila Krnáčová

Praha - Na Rašínově nábřeží přibude kavárna, galerie či toalety. Přeměna náplavky by mohla být podle primátorky Adriany Krnáčové hotová do příštího léta. Ožít by v budoucnu měl i protější břeh Vltavy, Praha 5 má však zatím pouze plány a studie.

Vizualizace Rašínova nábřeží. Foto: ČTK/PR/Magistrát Hlavního města Prahy

Lidé se snad konečně budou moci podívat do prostor, které se ukrývají v nitru Rašínova nábřeží. Radní včera schválili, že se v některých z „kobek" příští rok otevřou kavárny a galerie. A především toalety, které stovkám návštěvníků, kteří v létě vltavský břeh zaplavují při farmářských trzích nebo food festivalech, citelně schází. Čtěte také: Na náplavce v Podskalí přibudou galerie, kavárny i toalety Nejpodstatnější novou atrakcí bude využití kobek Úpravy náplavky v Podskalí podle primátorky Adriany Krnáčové začnou letos na podzim a hotovy by měly být na začátku letní sezony příštího roku. „Chtěli jsme to urychlit, ale není to z technického hlediska možné," uvedla Krnáčová s tím, že v průběhu letoška by se na nábřeží měly objevit nové lavičky, navržené speciálně pro náplavky, či chytré odpadkové koše. Asi nejpodstatnější novou atrakcí bude využití kobek, kterých je v nábřeží čtrnáct a které v minulosti sloužily jako technické zázemí a sklady. Už nyní v jedné z nich funguje Bajkazyl, společenský a kulturní prostor spojený se servisem kol. Toalety by měly vzniknout ve čtyřech kobkách „Rekonstrukcí projdou jak jednotlivé kobky, tak přilehlý prostor. V kobkách by postupně měly vznikat výstavní prostory, kavárny, ale v první fázi převážně toalety, protože těch je na náplavce zásadní nedostatek," uvedla primátorka. Toalety by podle schválené studie měly vzniknout celkem ve čtyřech kobkách, ve třech menších a jedné větší. Galerijní prostory jsou plánovány ve třech kobkách a kavárny či bary také ve třech. Na provozovatele výklenků město vypíše výběrové řízení. Po první fázi revitalizace náplavky mezi Mánesem a Výtoní se město zaměří na další úseky kolem Vltavy. Oživení smíchovské náplavky komplikuje doprava Konkurovat oblíbenému Rašínovu nábřeží by chtěla Praha 5, která má ambiciózní plány. V budoucnu by ráda oživila Hořejší nábřeží tak, aby se stalo podobně oblíbeným místem sdružování Pražanů jako protější břeh Vltavy. Na rozdíl od Rašínova nábřeží si však smíchovská strana řeky na zvelebení asi počká. Pátá městská část si sice nechala zpracovat velkou studii zahrnující desítky dílčích záměrů, ty však zatím nejsou připraveny. A velkou překážkou lepšího zpřístupnění nábřeží je automobilový provoz. Ve studii jsou zahrnuty i dlouhodobé vize Studie, kterou městská část nyní připomínkuje, to bere zeširoka. Zahrnuje levobřežní úsek od mostu Legií až po Zlíchov a kromě náplavky řeší i koryto řeky a smíchovské ulice až k Nádražní, vedoucí kolem Smíchovského nádraží, Na Knížecí a Andělu. „V podstatě se detailně věnuje každému metru řešeného území a všem možnostem, které se zde nabízejí," uvedl starosta pětky Radek Klíma s tím, že ve studii jsou zahrnuty jak plány pro nejbližší léta, tak dlouhodobé vize. Přečtěte si: Na náplavce v Praze vzniknou galerie, kavárny i toalety Na velkou studii naváže řada malých Právě široký záběr studie, která obsahuje i kontroverzní velké vyhlídkové kolo, si vysloužil i kritiku. „Rozsah a objem záměrů je opravdu velký. Vypadá to tak, že v podstatě kdokoliv si mohl přijít a říci, že tam něco chce, a ono se to tam objevilo," míní zastupitel a bývalý místostarosta pětky za Zelené Lukáš Budín. Výsledná studie podle něj neodpovídá ceně několik set tisíc korun a některé záměry jsou v podstatě nemožné. Podle vedení radnice nyní na velkou studii naváže řada malých. Snad se tedy Smíchovští dočkají i reálných kroků. Klíčové je však podle Budína nejprve vyřešit dopravu. „Hlavním problémem je přístup na náplavku z dopravního hlediska," uvedl s tím, že aby bylo nábřeží pro lidi atraktivní, musel by se výrazně zklidnit automobilový provoz a jeho část pravděpodobně přesunout do Nádražní ulice. O tom už v minulosti hovořili i zástupci vedení Prahy 5.

Autor: Petr Schreib