Kateřina Neumannová: Uvítala bych více běžeckých areálů

Praha - Letošní zima bude pro SkiPark v Chuchli už šestá v řadě. Jaká to bude sezona a na co nového se běžkaři mohou těšit? A jak si na tom vlastně metropole stojí, co se týče nabídky zimních aktivit? Zeptali jsme se iniciátorky SkiParku Kateřiny Neumannové.

Kateřina Neumannová. Foto: ČTK/ Kateřina Šulová

Jak zatím hodnotíte letošní sezonu SkiParku? Zatím nám příroda přeje, takže jsme velmi spokojeni. Návštěvnost je vysoká. Ve všední dny nás navštěvují hlavně školy a o víkendech rodiny. Co pro ně připravujete? Pokračujeme v tradičních školních programech, o které byl vždycky velký zájem. Plánujeme, že tu také uspořádáme nějaké závody. Na ty se moc těším.

Napadá vás, co by se dalo do budoucna ještě vylepšit?

Určitě by se mohlo zapracovat na technickém vybavení. V současné době máme systém, který zvládne výrobu sněhu ze dvou sněhových děl. Množství dní, kdy se dá v Praze vyrábět sníh, je ale omezené. Vzhledem k tomu, že nevybíráme vstupné a jsme závislí na dotačních programech z magistrátu, je rozvoj spíš na diskuzi se zástupci hlavního města.

Máte zkušenost s jinými běžkařskými tratěmi v Praze?

V době, kdy jsem závodila, jsem trénovala na horách. Od té doby, co nezávodím, tak jezdím nejvíc na trati v Chuchli. Nepamatuji si, že bych někdy předtím vyrazila na běžky v Praze. Navíc mám chalupu na Šumavě, takže když můžu, vyjíždím spíš do hor.

Jak je na tom vlastně metropole, co se týče zimních aktivit?

Hodnotit to mohu jen částečně, protože se zaměřuji především na lyžování. Praha a její okolí je limitovaná klimatickými podmínkami, takže v porovnání s ostatními regiony je na tom hůř. Uvítala bych víc takových areálů, jako je v Chuchli. Na druhou stranu chápu, že v Praze je to velmi komplikované, protože někdy přijde zima, kdy málo mrzne, a pak jsou takové investice nevyužitelné. Praha prostě není lyžařské město nebo město zimních sportů, to je nutné si přiznat.

Co v hlavním městě chybí?

Napadá mě třeba zasněžování nějakého svahu. Nemyslím přímo sjezdovku, ale malý svah zaměřený spíše na děti. Ze zkušenosti vím, že v české metropoli je mnoho rodin, které si nemohou dovolit odjíždět na prázdniny na hory, protože na to nemají peníze. Ti by to určitě přivítali.

Je nějaký projekt z poslední doby, který hodnotíte vyloženě pozitivně?

Vzpomínám si na akce dnů otevřených dveří, kdy si lidé mohli vyzkoušet sportoviště zdarma. Sportovišť ale bude vždycky málo. Důležitější proto je, aby se rodiče svým dětem věnovali a nečekali, že to za ně udělá někdo jiný.

Plánujete nějaký další projekt podobný SkiParku v Chuchli?

Přiznám se, že mě areál v Chuchli natolik vytěžuje, že neplánuji. Když není dobrá zima, tak se SkiPark složitě obhajuje pro další rok. Doufám, že příští rok, kdy budou olympijské hry, opět v Praze vznikne olympijský park. To byla krásná myšlenka před čtyřmi lety a doufám, že se v Praze usadí napevno.

