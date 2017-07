Kapka medu pro Verunku končí po pěti letech slavnostní derniérou na Konopišti

Konopiště - Pohádkový muzikál Kapka medu pro Verunku zakončí 5 let svého uvádění překrásnou open-air derniérou, které nemá v českých zemích obdoby. Ta se uskuteční 25. srpna v Přírodním divadle na Konopišti.

Slavnostní představení s hvězdným obsazením, krásným příběhem, úchvatnou hudbou, nádhernými kostýmy i dekoracemi připravují skuteční mistři svého oboru – produkční dům PIXA-PRO v čele s Lenkou Pixovou, zvukař Petr Ackermann, či jevištní a světelný expert Pavel Dautovský. „Kapka medu je náš nejoblíbenější muzikál, za 5 let ho vidělo více než 100.000 diváků. Pro Konopiště jsme připravili speciální dekorace, světelné efekty i to nejlepší herecké obsazení. Všichni si s námi mohou užít výjimečný večer, open-air derniéra muzikálu je v Čechách vlastně premiérou,“ říká producentka Lenka Pixová.

Královští princové Honza a Mirek se spolu s myslivcem Jirkou naposledy vydají za Kapeskou, královnou přírodních sil, aby od ní vyprosili kapku medu, která jediná může probudit princeznu Verunku, kterou uspala svým bodnutím pohádková včelička. Cestou zažijí spoustu dobrodružství, hodně se toho naučí, objeví v sobě skryté vlohy, ale hlavně poučí, pobaví a rozesmějí velké i malé diváky. Čeká nás návštěva čarodějnice, pekla i vodnické rodiny v království přírodních sil, ve kterém se žije v harmonii s přírodou a skřítkům, vílám, čarodějnicím tam vládne královna Kapeska. Věděli jste, že i čerti v pekle už třídí odpad? Kapka medu Vás o tom přesvědčí.

„Hraji roli víly Lesanky a opravdu si ji užívám v každém představení stále znovu a znovu. Miluji naše pohádkové muzikály, jsou milé, vtipné i poučné,“ říká Míša Nosková. Míša účinkuje ve všech muzikálech produkovaných PIXA-PRO a sama dodává: „Je to takhle úplně správně, jsou prostě nejlepší.“

V tomto výjimečném představení excelují David Gránský, Anna Julie Slováčková, Michaela Sejnová, Jiří Zonyga, Michaela Nosková, Felix Slováček jr., Miroslav Hrabě, Genny Ciatti, Petr Macháček a další. Dějem potom provází vypravěč Stanislav Zindulka.

Příběh muzikálu:

Kapka medu pro Verunku se odehrává na pohádkovém ostrově se 3, pardon vlastně 4 královstvími. Honzovsko, Zlatovláskov a Popelkov jsou království, která jsou úplně odlišná. Popelkov je průmyslový, Honzovsko zemědělské a Zlatovláskov těží suroviny. Všechna království spolu musí obchodovat a spolupracovat, aby se měla dobře. A ještě je tady Království přírodních sil, které dohlíží, aby se věci na ostrově děly správně z pohledu přírody. K tomu všemu tady máme 1 princeznu a hned 2 prince, kteří by si ji měli vzít za ženu. Jak to všechno dopadne, když Zlatovláskov těží více surovin než se královně Kapesce zamlouvá a královští rodiče se hádají, který princ si vezme princeznu a dokonce si vyhrožují válkou? Na to už se budete muset přijet podívat na Konopiště.

Honzovsko - vzniklo před léty, když Honza přezdívaný „Hloupý“ přemohl draka a vzal si princeznu. Byl korunován na krále a na pohádkovém ostrově založili s královnou království věnující se hlavně zemědělství. Dnes, po dvaceti letech úspěšného panování, mají syna Honzu, zkušeného zemědělce a siláka, který by měl brzy převzít po otci vládu.

Zlatovláskov - vznikl když Jiřík za podivných okolností získal princeznu Zlatovlásku. V současnosti mají nejen krásnou dceru Verunku, ale i prosperující království, bohaté především svými rozsáhlými lesy.

Popelkov - založení tohoto království spadá do doby, kdy princ Miroslav našel svou Popelku pomocí neskutečně malého střevíčku. Dnes mají chytrého syna Mirka a úspěšně tu vyrábějí - co jiného, než střevíčky a šaty co se vejdou do oříšku. Za všechno hovoří hymna tohoto království, která začíná slovy: „U nás se nám dobře daří, u nás se nám dobře žije…“

„Princ Mirek, je jedna z mých nejoblíbenějších rolí, opravdu si s kolegy užívám každé představení a je mi líto, že tato velká jízda končí,“ říká Miroslav Hrabě.

Čeká nás pouze poslední slavnostní představení Kapky medu. Pak zazvoní zvonec a pohádky bude konec … nebo nebude? Nebude, už 17. března 2018 se chystá slavnostní premiéra volného pokračování Kapky medu pro Verunku 2.