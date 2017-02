Kampus Albertov se bude stavět podle vítězného návrhu architektů

Praha - Kampus Albertov v Praze se bude stavět podle vítězného návrhu z architektonické soutěže. Po jednacím řízení bez uveřejnění byla s ateliérem Znamení čtyř - architekti podepsána smlouva na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti. Na dotaz novinářů to ve čtvrtek uvedl mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. Kampus je největší výstavbou Univerzity Karlovy v centru Prahy za posledních sto let. Měl by stát 2,5 miliardy korun, stavba bude financována ze státního rozpočtu.

Fotogalerie 11 fotografií Vítězný návrh Kampusu Albertov od studia Znamení čtyř – architekti Foto: web Kampus Albertov

Když se loni v srpnu vyhlašovaly výsledky architektonické soutěže na podobu budoucích vědeckých center, nebylo ještě jasné, jak budou Biocentrum a Globcentrum vypadat. Univerzita jednala také s autory druhého návrhu, který vytvořilo studio Atelier M1 architekti. Čtěte také: Slavnostní otevření opravené budovy Uměleckoprůmyslového muzea bude v listopadu Stavět by se mělo začít v roce 2020 Nakonec vybrala vítězný návrh z architektonické soutěže. Ten se bude nyní dopracovávat do podoby zadávací dokumentace a pak se budou zpracovávat a projednávat s příslušnými úřady jednotlivé stupně projektové dokumentace. Stavět by se mělo začít v lednu až únoru 2020. Centra by měla fungovat od roku 2022, pracovat by v nich mělo asi 1 200 lidí. Biocentrum a Globcentrum budou sloužit jako vědecká pracoviště Matematicko-fyzikální, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK. Biocentrum se bude věnovat poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, nových biotechnologií a ochrany biodiverzity. Globcentrum se bude věnovat globálním změnám Výzkum v Globcentru bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn. Jde například o dynamiku klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, přírodní ohrožení a rizika nebo dynamiku šíření živočišných druhů i vegetace. Atelier Znamení čtyř - architekti založili v roce 1999 Juraj Matula, Richard Sidej a Martin Tycar. Mají za sebou projekty, v nichž se zabývali návaznostmi na stávající historické struktury. Například navrhovali rekonstrukci a dostavbu synagogy na Smíchově nebo historickou rehabilitaci a rekonstrukci malostranského paláce v Letenské ulici pro administrativní účely. Čtěte také: V Praze je osm veřejných vysokých škol, z toho tři umělecké

