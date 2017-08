Kamery by mohly hlídat metro podle izraelského vzoru. Automaticky

Praha - Zažívat bezpečnostní opatření podobající se třeba dohledu na dění na letištích by časem mohli i cestující v pražském metru – a to bez toho, že by sami změnu postřehli. Je totiž možné přiučit novým dovednostem systémy bezpečnostních kamer, jejichž rozmístění v prostorách podzemní dráhy nikoho nepřekvapuje.

Ukázaly to zkušenosti z návštěvy izraelského Tel Avivu, kam se na sklonku července na tři dny pracovně vydali lidé, kteří právě do bezpečnostních opatření v metru, stejně jako do uplatňování dalších moderních technologií v životě hlavního města mají možnost promluvit: primátorka Adriana Krnáčová (ANO), generální ředitel dopravního podniku Martin Gillar, vedoucí oddělení krizového managementu magistrátu Daniel Barták a předseda představenstva společnosti Operátor ICT Michal Fišer. ČTĚTE TAKÉ: Generál Andor Šándor: Bezpečné metro? Nedělejme si iluze Software dokáže označit podezřelého jedince Bezpečnostní a kamerové systémy ve veřejné dopravě (což je oblast, s níž má židovský stát vzhledem k situaci v jeho okolí velmi obsáhlé zkušenosti) se staly jedním ze stěžejních bodů zájmu pražské delegace. A ukázalo se, že tamější poznatky by mohly najít uplatnění i v Praze. Právě v metru – zpočátku na zkoušku alespoň v jeho části – by mohl pomáhat počítačový software schopný v davu lidí označit jedince, kteří se chovají podezřele. Systém může komplikovat život kapsářům Typický příklad? Někdo odloží na zem zavazadlo a nenápadně se vzdaluje. Automatická analýza záběrů série kamer dokáže reagovat zpravidla dřív, než by si něčeho všimli lidé v okolí – a dohledové centrum okamžitě upozorní jak na opuštěné zavazadlo, tak na člověka, který je přinesl (a v této chvíli se stává podezřelým). ČTĚTE TAKÉ: Letiště doplní chytré kamery za desítky milionů korun Existuje přitom celá řada vyhodnocovaných jevů schopných napovědět, že se nějaký člověk, který se na první pohled neliší od ostatních, chystá k něčemu neobvyklému. Automatické vyhodnocování kamerových záběrů má přitom využití nejen v rámci opatření proti terorismu či dalším bezpečnostním rizikům; systém zaznamená jakékoli nestandardní chování. Mohl by tak být schopen upozornit třeba i na jedince, kteří se mimořádně dobře vyznají v tlačenici: na kapsáře. Návštěva přinesla i další nápady „Jsem rád, že jsem mohl načerpat zkušenosti od špičkových odborníků,“ chválí přínos pracovní cesty šéf dopravního podniku Gillar. A nehovoří v té chvíli jen o expertech na bezpečnost. Z Tel Avivu si přivezl i několik nápadů k zavádění prvků „chytré“ veřejné dopravy. Což je právě směr, kterým se chce česká metropole ubírat. „Spolu s hlavním městem se dlouhodobě snažíme obyvatelům i návštěvníkům Prahy včetně zahraničních turistů veškeré procesy ulehčit a cestování jim zpříjemnit,“ pochlubil se Gillar. ČTĚTE TAKÉ: Zastávky tramvají šíří internet. Budou jich stovky! Pražská delegace si z Tel Avivu přivezla i řadu dalších zkušeností s konkrétním uplatňováním technologií Smart City. V případě některých z nich by přitom k jejich vyzkoušení v našich podmínkách nemuselo být daleko. Na „blízkou dobu“ ohlásila primátorka Krnáčová start pilotního projektu chytrého parkování. I ten by z velké části mohl využívat již existujícího městského kamerového systému. Právě na fóru organizovaném Izraelsko-českou obchodní komorou primátorku zaujala prezentace týkající se navigace na volná parkovací místa prostřednictvím mobilní aplikace. ČTĚTE TAKÉ: Zaparkuju.cz má usnadnit parkování. Tedy – hlavně placení „Izrael velmi těží ze silné start-upové scény. I my jsme se vydali podobnou cestou, otevřeli jsme Prague start up centrum a hodláme ho rozšiřovat,“ zdůraznila také primátorka. „Chceme vytvářet takové podmínky, abychom do Prahy dál lákali nejen české start-upy, ale i ty světové. V tom je obrovský potenciál,“ poznamenala Krnáčová.

