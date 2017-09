Kamerový systém se rozšíří. Pomůže to bezpečnosti?

Velký bratr tě vidí. V metropoli začnou v blízké době přibývat kamery. Část stávajících vedení města obnoví, místo analogových budou život v ulicích snímat moderní digitální.Mohly by zvládnout rozeznat i lidský obličej. Jejich úkolem je zlepšit bezpečnostní situaci a pomoct při prošetřování kriminality. V budoucích čtyřech letech se tak do bezpečnostnítechniky investuje přes 200 milionů korun.

VÁCLAV NOVOTNÝ předseda zastupitelů TOP 09 a nezávislých

SPÍŠE NE





Může rozšiřování kamerového systému pomoct zlepšit bezpečnostní situaci v metropoli, nebo jsou další kamery zbytečné?

V této věci jsem rozpačitý. Na jednu stranu mě to jako občana znervózňuje. Technika může ukládat velké množství dat například o pohybu osob. Přijde mi, že jsme sledovaní ze všech stran a je už to příliš. Naprosto ztrácíme soukromí. Na druhou stranu vidím, že se bezpečnostní situace ve světe nevyvíjí dobře. Je tak nutná prevence, v čemž můžou nové kamery pomoct.

Myslíte tedy, že uchovaná data můžou být zneužitá?

Technika bude vybavená schopnějšími programem než doposud. Snadněji se například člověk identifikuje. Ty informace musejí být někde uskladněné, potenciální hrozba tu tak je. V otázce terorismu to ale samozřejmě může pomoct.

Existují podle vás místa, která by nějaké bezpečnostní prvky potřebovala, nebo jsou naopak zbytečná?

Nové kamery mají jednoznačně smysl v oblastech, kde je zvýšená kriminalita. Já považuji za jednu z nejhorších oblastí rozhodně v ulici u Starého židovského hřbitova v Praze 5. Zvýšená bezpečnostní opatření ale rozhodně nemají být na Pražském hradě. Ta současná jsou naprosto přebytečná. Hrad by se měl znovu zpřístupnit veřejnosti.

Nepomohlo by spíše místo kamer posílit například počet strážníků?

Městská policie skuhrá pro nedostatek lidí, má to mnoho důvodů a nemyslím si, že by za to mohl jejich ředitel. Pravdou ale je, že větší zapojení techniky by mohlo mírně usnadnit lidskou práci a pomoct v nedostatku lidí.

LIBOR HADRAVA (ANO) radní pro bezpečnost a prevenci kriminality

PRO



Rada nedávno schválila zadání soutěže na dodavatele nových kamer. Začíná se tak naplňovat koncept, v jehož rámci bude technika v ulicích přibývat. Jak to bude probíhat?

Každý rok by mělo v metropoli přibýt deset kamer, koncept je naplánovaný jako desetiletý. Kromě rozmístění nové techniky je také v plánu obměnit stávající za novější. Analogové přístroje tak nehradí moderní digitální. Momentálně jsme vypsali soutěž na dodavatele. Kdy přesně vše začne, nedokážu odhadnout. Rádi bychom ale, aby se to řešilo co nejrychleji.

Jakým způsobem se budou vytipovávat konkrétní místa?

Na tom se podílí městská policie, Policie České republiky a další subjekty, jako jsou jednotlivé městské části. V zásadě to bude tak, že se kamerový systém rozšíří tam, kde dochází ke zvýšené kriminalitě, nebo k většímu množství například dopravních nehod.

Proč je nezbytné ještě více sledovat pražské ulice? V metropoli už tak funguje přes čtyři tisíce kamer.

Je obecně známé, že tam, kde je tato technika, se zlepšuje bezpečnostní situace. Existují k tomu různé statistiky. Kamerový systém je ale podpůrný prostředek, důležité jsou samotné fyzické osoby řešící konkrétní problémy.

Mezi odpůrci se hovoří o strachu ze zneužití velkého množství dat, které bude nezbytné ukládat. Jak se toto riziko bude řešit?

Tato otázka má velmi jednoduchou odpověď. Data a záznamy z kamer se budou ukládat na serveru. Tím bude disponovat pouze Policie České republiky a nikdo jiný. Tak je to dané zákonem.