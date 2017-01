Kam s ním? Po Praze 10 nechce na svém území překladiště ani čtrnáctka

Praha - Plán na vybudování železničního překladiště v Malešicích kalí v posledních týdnech spory. Nyní se starosta Prahy 14 ohradil proti návrhu, aby se překladiště přesunulo do Kyjí.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Obyvatele Malešic čekal zhruba týden před Štědrým dnem šok. Po letech se znovu objevil plán na vybudování velkého železničního překladiště na území průmyslové zóny v Malešicích. Vzniknout by mělo jen kousek od obytné zástavby.

Magistrát v reakci na tento plán navrhl, aby rakouský investor Rail Cargo přemístil překladiště o kus dál, a to na druhou stranu Průmyslové ulice. To se však zase nelíbí Praze 14.

Radní poslali developerovi návrh na přesunutí skladiště

Developer poslal před Vánocemi studii svého nápadu do procesu zjišťování vlivu na životní prostředí (EIA). Vedení Prahy 10 i veřejnost ho kvůli tomu kritizovaly za načasování, protože dvacetidenní lhůta, během které mohla radnice i lidé poslat vyjádření, běžela přes svátky. Kritické vyjádření i přesto poslaly jak tři dotčené radnice, tedy Praha 9, 10 a 14, tak zástupci veřejnosti. Nyní bude o překladišti rozhodovat odbor životního prostředí magistrátu.

Radní pro životní prostředí Jana Plamínková mezitím upozornila, že lokalita malešické průmyslové zóny je pro podobný projekt určena nejen platným územním plánem, ale i tím v současnosti nově vznikajícím. Radní nicméně zaslala developerovi návrh, aby překladiště přesunul o kus dál na pozemky magistrátu, které se nacházejí mezi Kyjemi a Jahodnicí na území Prahy 14.

Starosta Prahy 14: Je to nesmysl

To se nelíbí starostovi čtrnáctky Radkovi Vondrovi. „Připomínky všech městských částí, tedy Prahy 14, 10 a 9, jsou v těchto dnech ve snaze zastavit stavbu překladiště v Malešicích zasílány na magistrát. Reagují na hrozbu zvýšené dopravní zátěže," uvedl starosta a dodává: „Přemístění terminálu na druhou stranu ulice Průmyslová nic neřeší". Podle Vondry radní Plamínková navrhuje přímé napojení na Štěrboholskou radiálu přes řadu soukromých pozemků. „To je čirý nesmysl," dodal.

Právě doprava je hlavním problémem kolem celého projektu. Terminál, sloužící jako překladiště kontejnerů z vlaků na nákladní auta, by generoval provoz více než stovky plně naložených kamionů denně.

Pravá ruka neví, co dělá levá

Jak upozorňuje Vondra, přesun terminálu do Kyjí by navíc překazil nápad, který již magistrát s dotčenými pozemky má. Podle původních plánů by tam měl vzniknout technologický park se zázemím pro vysoké školy, inkubátory a podobně.

„Projekt měl již dokonce hotovou studii o vlivu stavby na životní prostředí zkráceně EIA. Zkrátka je to tak, že pravá ruka neví, co dělá levá," zakončil starosta.

