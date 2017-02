K čistotě ulic mají přispět popelníky do kapsy

Praha - Rozdáváním minipopelníčků se radnice Prahy 4 snaží bojovat s problémem, který v ulicích způsobují kuřáci. S odhadováním nedopalků. Ty totiž majitelé popelníčků budou moci strčit do kapsy – bez toho, že by vajgl bylo třeba předtím uhasit – a pohodlně odnést až ke koši. Neměli by tak mít důvod „odkládat" cigaretové špačky na zem, kde nejen dělají nepořádek, ale také kontaminují životní prostředí jedovatými látkami.

Kouření. Ilustrační foto. Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE/Frank May

Radnice Prahy 4 se ke kampani zaměřené na snížení počtu nedopalků v ulicích připojila po vzoru Paříže, Londýna či Říma. Součástí jsou i pouzdra, jichž od Nadačního fondu Čisté město radnice pořídila 200, připomněl v pondělí zástupce starosty Lukáš Zicha (STAN-Tučňák). Na Budějovické se objevily informační cedule „Pouzdro na cigaretovou krabičku zároveň slouží jako popelníček," konstatoval. S tím, že do nevelké nádobky se vejdou až čtyři nedopalky, které se při uzavření popelníčku samy uhasí. Radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN-Tučňák) ocenil, že pořízené popelníčky vylučují zápach, únik obsahu popelníčků i nebezpečí samovznícení. Součástí kampaně je rovněž rozmisťování odpadkových košů s popelníkem – a na jaře má vzniknout i vzdělávací video. Už loni se v okolí stanice metra Budějovická objevily informační cedule upozorňující na škodlivost nedopalků, připomněl místostarosta Zicha. Čtěte také: Senát schválil zákaz kouření v restauracích. Zbývá podpis prezidenta

Autor: ČTK