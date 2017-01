Jurečka: Vybíjení volně žijících ptáků si nedokážu představit

Praha/TABULKA/ - Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) si nedovede představit, že by se volně žijící ptáci vybíjeli jako prevence proti šíření ptačí chřipky. Rozhodnutí o vybíjení chovů nejsou přijímaná paušálně od stolu, řekl v pátek novinářům. Vždy jde o individuální případ, kdy se rozhoduje o riziku nákazy dalších chovů. Veterináři v pátek vybili v šestém ohnisku ptačí chřipky na Táborsku chov padesáti ptáků. Zatím utratili přes 13 tisíc kusů.

„Veřejnost mi píše, některé věci jí přijdou nelogické. Například, proč hubíme domácí chovy, když volně žijící ptactvo tady prostě je. Ptačí chřipku může šířit až 50 druhů volně žijících ptáků. Na rovinu, to je věc, kterou nejsme schopni řešit," uvedl ministr. Důležité je podle něho zabránit šíření mezi jednotlivými drobnými chovy. „Pro každého chovatele je klíčové, aby zabránil možnosti kontaktu s nakaženou drůbeží. A to jak přímého, tak způsobeného tím, že nakažený trus spadne do výběhu," vysvětlil.

Veterináři již dříve informovali, že nechtějí vybíjet volně žijící vodní drůbež. Na místech, kde je její přirozené životní prostředí, například v okolí vodních ploch, by se po vybití prostě jenom objevilo další hejno ptáků.

Ptačí chřipka se v Česku objevila po téměř deseti letech asi před týdnem. Chovatelé mohou dostat od státu za vybité kusy náhradu, musí však o ni požádat do šesti týdnů od utracení drůbeže.

Kvůli nákaze platí zákaz pořádání výstav ptáků, komerční chovatelé nesmějí ptactvo mít ve volném výběhu, jinak jim hrozí až dvoumilionová pokuta.

Obec Počet utracených kusů Moravský Krumlov - obec 2121 Moravský Krumlov - Sebol kachny 1828 Oslavany 1519 Nová Ves 1121 Ivančice 5413 Lázně Toušeň 1025 Chotčiny na Táborsku 50 Celkem 13.077

