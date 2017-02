Jsem rád, že je to za námi, uvedl šéf ČEZ k bytům v Písnici

Praha /FOTOGALERIE/ - Generální ředitel energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš je rád, že firma má za sebou prodej bytů na pražském sídlišti Písnice. Řekl to v rozhovoru s ČTK. ČEZ prodal více než 700 bytů ve veřejné soutěži. Bytové domy od něj letos koupila firma Kennial slovenského podnikatele Pavola Krúpy za asi 1,3 miliardy korun. Nájemníci s prodejem nesouhlasí.

„Považuji to za uzavřený příběh," řekl Beneš. Společnost se podle něj snažila provést celou transakci co nejtransparentněji a zároveň smysluplně a ekonomicky správně pro ČEZ. „Měli jsme manévrovací prostor daný zákonem. Že ty byty budeme dávat za nižší cenu než tržní, nebo že je budeme nedej Bože rozdávat, je představou některých lidí. My jsme to udělat nemohli," uvedl. Dodal, že všem, kteří o to opravdu upřímně stáli se ČEZ snažil svůj postup vysvětlit.

Soubor panelových domů tvoří větší část sídliště

Lidé z Písnice kvůli prodeji bytů opakovaně demonstrovali, naposledy tento měsíc před Úřadem vlády. O své bytové situaci jednali také na Pražském hradě v rámci nezávazné informativní schůzky s ředitelem analytického odboru kanceláře prezidenta Radkem Augustinem. Krúpa po koupi bytů deklaroval, že je připraven nájemníkům nabídnout byty k odprodeji. Obyvatelé sídliště tomu nevěří a poukazují také na to, že byty jim sliboval prodat i ČEZ.

Soubor panelových domů se 36 vchody tvoří větší část sídliště, které je nedaleko budoucí stanice metra D Písnice. Domy byly postaveny v letech 1987 až 1990 a jsou po částečné rekonstrukci. Původním vlastníkem byl stát, který je převedl na ČEZ, který se je loni rozhodl prodat. Magistrát vyzval Libuš, aby se do soutěže zapojila a přislíbil v případě koupě půjčit peníze. Radnice se ale nestihla do soutěže přihlásit.