Jourová a Špidla chtějí Česko v jádru EU

Praha - Česká republika by se měla zasadit o to, aby byla součástí integračního jádra Evropské unie. Novinářům to řekli eurokomisařka Věra Jourová (za ANO) a poradce premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) Vladimír Špidla, kteří se dnes na Univerzitě Karlově účastní konference o krizi EU.

Věra Jourová

„Celou svou politickou kariéru jsem se snažil, aby Česká republika byla v jádru Evropské unie. Protože jsem přesvědčen o tom, že bez účinné integrace není schopen evropský prostor obstát v globalizaci jako struktura, která je schopna globalizaci ovlivňovat," řekl Špidla, který jako premiér přivedl Česko v roce 2004 do EU a později byl eurokomisařem. ČTĚTE TAKÉ: Sociálním podnikům v Praze se daří. Neustále vznikají další Pro Česko by bylo nejlepší být součástí rychlejšího proudu EU „Já budu vždycky apelovat na českou politickou reprezentaci, aby zůstala uvnitř, tedy ne na periferii Evropské unie," připojila se Jourová. Podle ní by pro Česko bylo nejlepší být součástí rychlejšího proudu EU, ve kterém bude méně společných politik, které se ale budou prosazovat lépe, než tomu je nyní. Jourová zdůraznila, že důležité bude, aby Praha byla u určování politik, které budou společné pro jádro EU. „Bude tam ekonomika, tedy společný trh, bude tam bezpečnost a bude tam obrana," uvedla s tím, že o dalších politikách ještě bude řeč. ČTĚTE TAKÉ: Sobotka: Evropská unie musí dávat lidem opět smysl Podle Sobotky by si mělo Česko stanovit termín pro přijetí eura Špidla podotkl, že hranice mezi jádrem a periferií unie pravděpodobně bude vedena i podle toho, které země užívají společnou evropskou měnu. Sobotka tento týden uvedl, že by si Česko mělo stanovit termín pro přijetí eura, rozhodnout by o tom podle něj měla příští vláda, která vzejde z podzimních voleb. Vicepremiér Andrej Babiš (ANO), jehož hnutí v průzkumech vede, se ale v polovině dubna vyslovil proti zavádění evropské měny v Česku. Jourová také uvedla, že EU se nyní potýká s nedostatkem důvěry mezi jednotlivými politiky, což oslabuje i komunikaci. „Proto jsem ráda, že začátkem června přijede do republiky předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který tady uslyší argumenty, které má Česká republika dlouhodobě, kde jsou některé věci, které nám na Evropské unii vadí. A že to možná bude znamenat větší naslouchání tomu, co vidí jako perspektivu střední a východní Evropa," řekla. ČTĚTE TAKÉ: Europoslanec Mach obhájil funkci předsedy Svobodných

