Jízda tramvají ukáže potřebu pomáhat Afričánkům

Na vědu a výzkum půjde v příštím roce 36,2 miliardy korun, což je zhruba o 3,5 miliardy víc než letos. Návrh vicepremiéra pro vědu a výzkum Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) dnes schválila vláda. Materiál počítá i se zvýšením střednědobých výhledů do roku 2020. Více peněz by mělo jít zejména do aplikovaného výzkumu.