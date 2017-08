Jinonice se dnes otvírají. Anděl nebo Karlovo náměstí opravy čekají

Praha - Oprava vzácných obkladů, modernizace osvětlení či lepší odvodňovací a kamerový systém. To jsou práce, kterými v posledních měsících prošla stanice metra Jinonice. Už za plného provozu prostor čeká poslední etapa. „Proběhnou drobné stavební úpravy. Dokončí se práce na rozvodech nebo úpravy konstrukcí stanice včetně odvodnění,“ popsala další plány mluvčí Dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková.

Vše by mělo být hotové do 17. listopadu. Celkové náklady se vyšplhají na zhruba 145 milionů korun. Konec současné výluky částečně poznamená provoz autobusů. „Linku číslo 137 zpátky nezkrátíme, zůstane na své výlukové trase. Číslo 149 se vrací do své původní,“ uvedl mluvčí ROPIDu, organizátora pražské MHD, Filip Drápal. Linka číslo 153, která ze zastávky Na Knížecí mířila na Vidouli, už nebude jezdit vůbec.

Na Andělu v hlavní roli eskalátory

Život v Praze 5 ovlivní i další chystané opravy. Od poloviny září se uzavře vstup do stanice Anděl v oblasti křižovatky ulic Nádražní a Plzeňská, tedy od obchodního centra Nový Smíchov. Změny tam čekají hlavně eskalátory. „Stávající pohyblivé schody jsou ruské výroby, byly montovány při ražbě stanice Anděl, která začala v roce 1980 a pod názvem Moskevská byla 2. listopadu 1985 otevřena,“ vysvětlila Řehková.

Jaké důsledky bude mít uzavření pro další městskou dopravu je prozatím v jednání. „Je to složité, řešíme například to, aby byla dostatečná kapacita ve spojích, pokud by cestující chtěli vystoupit o stanici později či dřív,“ připomněl Drápal.

Uzavírka ovlivní i chod trhů na Andělu

Vstup navíc podle původního plánu už měl být uzavřený. Došlo ale ke komunikačnímu problému mezi Prahou 5 a DPP. Vedení městské části do poslední chvíle údajně netušilo, že se omezení chystá. Po dohodě se termín prací posunul.

Kromě provozu MHD uzavírka ovlivní i chod trhů na Andělu. „Ty budou probíhat, ale omezeně. Podle aktuálního záboru dělníků, budou měnit svou velikost,“ vysvětlil starosta Prahy 5 Pavel Richter.

Ještě do 12. prosince také musí cestující počítat s omezením na Muzeu, nástupiště je tu uzavřené ve směru do Hostivaře. „V tuto chvíli demontujeme obklady i stávající odvodňovací systém, včetně osvětlení,“ popsala aktuální stav Řehková. Další etapa, kdy dojde na uzavření stanice ve druhém směru, započne na počátku příštího roku. Celková oprava skončí v září 2018.

Jaké stanice čekají opravy?

Palmovka

– omezen vstup a výstup v západní části

– datum: probíhá od 12. června, asi 5 měsíců

– opravy: výměna eskalátoru Skalka

– bez omezení pro cestující

– datum: od 28. srpna 2017 do cca 28. 2. 2018

– opravy: modernizace pohyblivých schodů



Anděl

- uzavření vstupu do stanice od OC Nový Smíchov

– datum: od 18. září 2017, cca 9 měsíců

– opravy: výměna eskalátorů, odstranění průsaků, nové osvětlení



Náměstí Republiky

– uzavření vstupu na náměstí Republiky, otevřeno od Masarykova nádraží

– datum: od 1. listopadu 2017 do cca 1. 8. 2018

– opravy: výměna eskalátorů, výměna a oprava obkladů



Dejvická

– bez omezení pro cestující

– datum: od 1. ledna 2018, asi 8 měsíců

– opravy: modernizace světel



Karlovo náměstí

– uzavření výstupu, stanice přístupná z Palackého nám.

– datum: po skončení oprav na Andělu

– opravy: výměna schodů