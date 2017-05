Jednadvacet strážníků už slouží Praze čtvrt století

Praha – Deset, patnáct a dvacet let. To je doba věrnosti uniformě, za kterou v Brožíkově síni Staroměstské radnice přebírají věrnostní stužku a pamětní list dlouholetí pražští strážníci. Již tradičně, dvakrát do roka. Jan Čihák z centrály městské policie v pátek uvedl, že tentokrát nechybělo ani 21 skutečných pamětníků. Šest žen a 15 mužů, kteří u městské policie pracují od jejích počátků. Rovných pětadvacet let.

dnes 17:47 SDÍLEJ:

8 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Deset, patnáct a dvacet let. To je doba věrnosti uniformě, za kterou v Brožíkově síni Staroměstské radnice přebírají věrnostní stužku a pamětní list dlouholetí pražští strážníci.Foto: Městská policie Praha

Ocenění za desetiletou nepřetržitou službu aktuálně převzalo 79 zaměstnanců, patnácti let jich dosáhlo 28 a na již dvacet letech služby Praze a Pražanům let vzpomíná 21 zaměstnanců.

Městská policie Praha si letos připomíná čtvrtstoletí své existence. Prvních 87 strážníků začalo sloužit od poloviny května 1992 – a zmiňovaných 21 z nich nadále v řadách městské policie působí. Hlavní oslavy výročí jsou plánovány na podzim. ČTĚTE TAKÉ: Řidiče ujíždějícího policistům zastavila bouračka

Autor: Milan Holakovský