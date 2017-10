Jeden z největších pražských developerů daroval hnutí ANO půl milionu

Passerinvest Group chce v opuštěném areálu Interlov na Roztylech postavit opět převážně kancelářský komplex. K tomu potřebuje změnu územního plánu, o níž budou hlasovat pražští zastupitelé. Na dotaz Pražského deníku, proč se rozhodl finančně podpořit ANO, Passer neodpověděl. Stejně tak neuvedl, zda přispěl darem i jiným politickým stranám. Ani starosta jedenáctky Jirava do včerejší uzávěrky na dotaz redakce nereagoval.

V médiích se už před dvěma lety objevila informace o tom, že firma Passerinvest Group dala hnutí ANO milion korun. Naposledy se Passer veřejně přihlásil k finanční podpoře celopražského hnutí Pro Prahu, které kandidovalo v komunálních volbách v roce 2014. Pro Prahu založili mimo jiné dva jeho rodinní příslušníci a do pražského zastupitelstva se nakonec nedostalo.

Passerinvest Group nesponzorovala jen politické strany. V roce 2007 se domluvila na budoucích přímých platbách městské části Praha 11 výměnou za podporu výstavby právě na Roztylech. „Dohoda o porozumění a spolupráci“ stanovila, že za podporu developerského projektu poskytne Passerinvest příspěvěk na rozvoj městské části ve výši tisíc korun na metr čtvereční plochy. To znamenalo, že Praha 11 měla získat od Passerinvestu 230 milionů korun. Za Prahu 11 dohodu podepsal tehdejší starosta a dnešní zastupitel Dalibor Mlejnský (dříve ODS).

Dary radnicím? Někdy na hraně korupce

Radnice kvitovala s povděkem, že se developer chce podílet na rozvoji městské části. Tento pozitivní výklad připouštěla i část právníků. Dary developerů adresované městským částem jsou v praxi běžné. Podle právníků nejde o nic nezákonného, byť je praxe někdy na hraně korupčního jednání.

Sporná ale byla část dohody týkající se třetí etapy projektu, v níž se developer zavazoval k darům, souvisejícím s prodejem pozemků ve vlastnictví městské části či města pro účely jeho projektu. „Ta smlouva nedává a ani nemohla dávat žádné páky k tomu, že se pozemky prodají Passerinvestu,“ hájil se Mlejnský. Podle oslovených právníků ale takový postup od začátku vytváří pro budoucí prodej pozemků nerovné podmínky.

Chystaný projekt na Roztylech zbrzdila nejdřív finanční krize po roce 2008 a poté i výměny na pražských radnicích a magistrátu po komunálních volbách v roce 2014. Passerinvest zatím s projektem na Roztylech čeká na změnu územního plánu.

Developer: Přispívejme do speciálního fondu

O tom, že dary za vstřícný přístup k povolování výstavby jsou ožehavým problémem, svědčí iniciativa dalšího velkého pražského developera Central Group. Ten přišel letos na jaře s návrhem, aby developeři přispívali městu do speciálního rozvojového fondu. Městské části, které by z fondu čerpaly peníze, by pak ale nesměly bránit projektům například znemožněním průjezdu přes své pozemky nebo vedení inženýrských sítí.

„Často uzavíráme s městskými částmi dohody o příspěvcích na budování komunikací, školek, hřišť nebo parků. Chybí zde však předvídatelná a dlouhodobě platná pravidla, se kterými můžeme jako investor počítat,“ uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský.