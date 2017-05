Je tu další nahrávka! Babiš přebírá živý policejní spis. Poslechněte si

Ministr financí Andrej Babiš a redaktor MF Dnes Marek Přibil jsou aktéry další nahrávky, která unikla na internet. Upozornila na ni skupina Julius Šuman na Twitteru, která v anonymitě sbírá informace o šéfovi státní kasy. Tentokrát se v ní skloňuje například i jméno bývalého šéfa ÚOOZ Roberta Šlachty.

Šéf hnutí ANO na nahrávkách, včetně této, diskutuje o připravovaných článcích v médiích, která mu v minulosti patřila. Druhý muž Babišovi říká, že má připravené materiály o ministru zdravotnictví Miloslavu Ludvíkovi nebo vnitra Chovancovi (oba ČSSD). Debatují, zda s jejich publikováním nepočkat až na období před volbami. V poslední uniklé nahrávce se pak hovoří mimo jiné o kauze Beretta i o tom, zda bude Robert Šlachta ministrem.

Hezké odpoledne! Děláme vše proto, aby nebyl @AndrejBabis umlčen. Tady je třetí díl. Užijte si Den vítězství. https://t.co/kk5n4KshG5 — Julius Šuman (@skupinasuman) 8. května 2017

Babiš: Nahrávky jsou kampaň a jsou sestříhané

Předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš v reakci na novou zveřejněnou nahrávku dnes sdělil, že se stal obětí cílené provokace nastrčeného agenta. Podle něj vypouští sestříhané nahrávky, kde je ale i tak velmi pasivní. Babiš připomněl spekulace, podle nichž Marek Přibil, se kterým na nahrávkách hovoří a který pracoval pro MF Dnes, měl "kontakty na kmotry". Nevyloučil ani vliv politických oponentů. Jde o likvidační kampaň zakrývající korupci na ministerstvu školství, uvedl Babiš v SMS zprávě.

Společnost Mafra oznámila, že i když nahrávku považuje za pochybnou, redaktora Mladé fronty DNES, který na ní vystupuje, se rozhodla propustit. List patří stejně jako Lidové noviny do mediální skupiny Mafra, která je součástí holdingu Agrofert. Babiš do února holding vlastnil, poté ho kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.

Marek Přibil nastoupil do deníku MF Dnes jako redaktor na začátku roku 2015, tedy 1,5 roku poté, co se majitelem vydavatelství Mafra stala Babišova skupina Agrofert. Předtím pracoval v časopise Týden, kde zastával pozici vedoucího speciálních projektů. Před příchodem do Týdne působil několik let jako redaktor deníku Právo a pracoval i pro Český rozhlas.

Babiš současně označil za směšné, že mu ČSSD v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou vyčítá "nějaké daňové úniky, protože žádné nemá". Premiérův dnešní návrh na jeho odvolání považuje za šaškárnu. Zároveň znovu odmítl Sobotkovy argumenty a důvody svého odvolání a vše označil za "šílenou kampaň".

Reakce místopředsedy ODS Martina Kupky na zveřejněnou nahrávku:

Andrej Babiš by po zveřejnění třetí nahrávky měl okamžitě rezignovat, zcela odejít z české politiky a omluvit se všem občanům, že jim lhal a podváděl je. Obsah třetí nahrávky je tak závažný, že není jiná možnost. Potvrzuje se, že lhal ve dne i v noci. Je nepřípustné, aby vicepremiér země sbíral kompromitující informace na své konkurenty a koordinoval jejich zveřejňování v médiích. Nahrávka navíc potvrzuje, že novinář Přibil nepostupoval sám, ale v koordinaci s vysoce postaveným manažerem Mafry Františkem Nachtigallem. Jsem velmi zvědav nejen na reakci Andreje Babiše, ale např. i na vyjádření ministra spravedlnosti Pelikána, bývalého ředitele ÚOOZ Šlachty či ministra dopravy Ťoka. Očekávám jasnou reakci od všech těch, kteří ještě před pár hodinami tvrdili, že jde o spiknutí a oni věří Andreji Babišovi. V tomto případě si politici ANO již opravdu nevystačí s tím, že budou stát za svým šéfem. Očekávám od nich jasnou reakci - odsouzení praktik jejich šéfa a výzvu, aby opustil politiku. Pokud tak neučiní, přebírají i oni zodpovědnost za praktiky Andreje Babiše.