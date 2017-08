Jak zpevnit tělo? Třeba pomocí cvičení TRX

Praha - Potřebujete posílit povolující tělo, na které se už sami nemůžete ani podívat? Vyzkoušejte cvičení TRX, které je velmi účinné, zábavné a především přináší úžasné výsledky.

Hubneme s Deníkem na TRXFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Co vlastně TRX je?

Jedná se o unikátní závěsný systém, který slouží ke cvičení s vlastní váhou těla. Tím pádem si zátěž každý přizpůsobuje individuálním nastavením polohy těla vůči zemi.

Co je principem tréninku?

Zavěšení jedné části těla do popruhů, kdy druhá zůstává na podložce. Tím během cvičení budujete rovnováhu, sílu a aktivujete tělesné jádro.

Co na lekci TRX potřebujete?

Postačí vám sportovní oblečení, ručník, pevná sportovní obuv a samozřejmě voda.

Pro koho je TRX vhodné?

Cvičení je vhodné jak pro úplné nováčky ve cvičení, tak i pro profesionální sportovce. Je jedno kolik vám je let nebo jakého jste pohlaví. S jednotlivými cviky navíc můžete začít postupně a pomalu a postupně zátěž stupňovat.

Výhody cvičení

Obrovskou výhodou cvičení je to, že vám TRX v brzké době přinese maximální výsledky. Vše je díky funkčním pohybům a také dynamickým polohám, kterými pracujete na zpevnění tělesného jádra, posílení svalů po celém těle a také zlepšení vaší kondice. Cvičení TRX navíc nabízí nekonečné množství cviků, takže každá lekce může být úplně jiná a pro vás se z toho tak nemusí stát nudný stereotyp.

Láká vás to? Zkuste si to na vlastní kůži.



Praha 10

Klub GO FitnessKde: Moskevská 369/25 | Kdy: Pondělí až čtvrtek od 7.00 do 21.30 hodin | Pátek od 7.00 do 8.00 hodina o víkendu zavřeno.

Cena: Jednorázový vstup 180 Kč

Web: www.gofitness.cz

Praha 9

Red FitKde: Českomoravská 18 | Kdy: Pondělí, středa a pátek od 8.00 do 12.00 hodin a od 15.00 do 20.00 hodin, ostatní dny zavřeno pro skupinové lekce.

Cena: Jednorázový vstup 139 Kč

Web: www.redfit.cz

Praha 8

Euforie fitness KarlínKde: Sokolovská 131/86 | Kdy: Pondělí až pátek od 7.00 do 22.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 15.00 hodin a v neděli od 12.00 do 20.00 hodin.

Cena: Jednorázový vstup 140 Kč

Web: www.euforie.cz/cs

Praha 6

Family Fitness Olga ŠípkováKde: U 1. Baterie 1697/27 | Kdy: Pondělí až pátek od 7.00 do 22.00 hodin, v sobotu a v neděli je otevřeno od 7.00 do 21.00.

Cena: Jednorázový vstup 160 Kč

Web: www.sipkova.cz

Praha 6

Kickbox PrahaKde: Makovského 1349 | Kdy: Tréninky jsou po dohodě s trenéry.

Cena: Jednorázový vstup 150 Kč

Web: www.kickbox-praha.cz

Praha 9

Pulse FitnessKde: Jívanská 1880 | Kdy: Pondělí až pátek od 6.30 do 22.00 hodin, v sobotu a v neděli je otevřeno od 8.00 do 21.00 hodin.

Cena: Jednorázový vstup 179 Kč

Web: pulsepocernice.cz

Praha 5

Fitness BalanceKde: Bellušova 1877 | Kdy: Pondělí, čtvrtek a neděle od 17.00 do 20.30 hodin, v sobotu a v neděli dle rozvrhu.

Cena: Jednorázový vstup 120 Kč

Web: www.fitnessbalance.cz

Praha 4

Fitness VictoryKde: Křesomyslova 17D | Kdy: Pondělí až pátek od 7.00 do 22.00 hodin, v sobotu a v neděli je otevřeno od 9.00 do 21.00.

Cena: Jednorázový vstup 100 150 Kč

Web: www.fitnessvictory.cz

Praha 8

PartyfitKde: Střelničná 1347/47 | Kdy: Pondělí až pátek od 8.30 do 20.00 hodin, Sobota od 8.30 do 12.00 hodina neděle od 15.30 do 20.00 hodin.

Cena: Jednorázový vstup 145 Kč

Web: www.partyfit.cz