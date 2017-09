Jak vypadá „správné“ sídliště? Jako budoucí Vybíralka

Praha - Metropole má vzorové sídliště. Vybíralka poblíž Černého Mostu bude totiž inspirovat i další projekty. Rychleji na metro a nové stromy, slibuje budoucí podoba panelové čtvrti v Praze 14. Místní obyvatelé se mohou těšit na nová hřiště, 140 parkovacích míst a celkové větší množství zeleně. V lokalitě totiž přibude 250 nových stromů.

Chystají se také opatření pro lepší nakládání s dešťovou vodou. Ta se využije i na zalévání nebo pro herní prvky na dětských hřištích. Na sídlišti se tak má zlepší klima. Praha v příštích třech letech investuje zejména do infrastruktury a veřejných služeb přes čtvrt miliardy korun.

Zkrátit by se měla i cesta pro pěší a cyklisty ke stanici metra Černý Most. „Na sídlištích dnes bydlí skoro 40 procent obyvatel Prahy, a proto je potřeba věnovat odpovídající pozornost jejich obnově,“ poznamenala náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Zelení).

Vzor pro další panelové čtvrti

Vybíralka se podle vedení metropole má stát vzorovým sídlištěm pro další plánované projekty. Město tam chce otestovat, jak zlepšit život na pražských sídlištích a zároveň do projektu zapojit i místní firmy a občany. Na proměně prostoru se tak podílejí i živnostníci, lokální sdružení a místní obyvatelé. „Ukázalo se, že zvláště Společenství vlastníků jednotek jsou velmi platnými partnery. Při úpravách dalších sídlišť by se s nimi mělo počítat a intenzivně je zapojit do plánování,“ řekl ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč. Navíc se během příprav zjistilo, že různí investoři v okolí plánují celkem 24 záměrů od úprav zeleně přes stavbu kostela po developerské aktivity. Projekt Vybíralka má za cíl sladit všechny jejich plány tak, aby přispěly ke zlepšení života na sídlišti.

Stejně budou vypadat i Ďáblice

Po vzoru Vybíralky by se mohlo lépe žít například obyvatelům Ďáblic. „Zapojení do projektu má tři předpoklady zájem ze strany městské části, výraznější podíl pozemků ve vlastnictví města nebo jeho částí a konečně existenci určité komunity lidí se zájmem o veřejný prostor,“ popsala radní. Podle Kolínské projevila předběžný zájem o následování také například Praha 5.