Ivan Pilný: Kdybych řídil hospodářský výbor jako firmu, polovinu lidí vyhodím

/VIDEO, FOTOGALERIE/- Dosud poměrně nenápadný předseda sněmovního hospodářského výboru Ivan Pilný během několika dnů vystřídá Andreje Babiše v čele ministerstva financí. Tento výsledek vládní krize ale může ještě koaličním partnerům hnutí ANO pořádně zamotat hlavu. Ivan Pilný se vyjadřuje bez skrupulí a na nikoho nebere ohledy.

V rozhovoru, který poskytl Deníku den poté, co jeho nominaci schválil premiér Bohuslav Sobotka, se například obul do vicepremiéra Pavla Bělobrádka a nebral si servítky ani při popisu boje o místa na kandidátkách hnutí ANO.

Ještě zkraje týdne jste uvedl, že vám post ministra financí nikdo nenabídl, ale kdyby se to stalo, odmítl byste, neboť „když něčemu nerozumím, tak to nedělám". Co se za těch pár dní stalo?

Nikdy jsem nechtěl být ministrem, podobné nabídky jsem skutečně odmítal. Situace se změnila ze dne na den, když lidé začali chodit do ulic. Musela se řešit paseka, která tu byla napáchaná z důvodů, jež jsou označovány jako Babišovy dluhopisy, ale ve skutečnosti jde o klesající preference sociální demokracie. To mě vedlo ke změně názoru. Měl jsem tři hodiny na to, abych přemýšlel o odpovědnosti a mém angažmá jako východisku, které by mohlo věc vyřešit.

Kdo je IVAN PILNÝ

* Narodil se 6. července 1944, vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT.



Založil českou pobočku Microsoftu, v letech 1992–1998 byl jejím generálním ředitelem, poté působil v Českém Telecomu, eTel, Tuesday Business Network, stál u zrodu společnosti Pracujme chytřeji. Nikdy nepůsobil v Agrofertu a firmách s ním spojených.



V roce 2013 se stal poslancem za hnutí ANO, jeho členem se stal o rok později. Je předsedou sněmovního hospodářského výboru. Letos bude lídrem kandidátky ANO na Vysočině.



Je ženatý a má čtyři děti.

Během oněch tří hodin jste došel k závěru, že přece jen řízení resortu financí zvládnete?

Došel jsem k závěru, který jsem sdělil své dceři, když se mě se zděšením zeptala, co jsem to udělal,a já odpověděl: Tvůj tatínek je prostě debil.

Žerty stranou, resort financí patří k nejnáročnějším a také nejdůležitějším. Čeká vás například příprava státního rozpočtu na příští rok.

Myslíte, že sestavovat rozpočet je lehčí pro Billa Gatese než pro Českou republiku?

Gates pečuje o svoji firmu, vy se budete starat o deset milionů lidí, kteří vám až tak úplně nepatří.

Kvantitativně je to jiný problém, ale ten dril, schopnost vědět, jak to máte udělat, co je špatně a co dobře, je obdobný. Práce na státním rozpočtu se tedy neobávám, navíc je tam aparát, za nějž se zaručil ministr Andrej Babiš, který odvedl skvělou práci. Přiznávám ale, že je to kách, musím to nějak manažersky zvládnout, zdaleka nejde jen o rozpočet.

Řekl jste, že krizi nezpůsobily otazníky kolem Babišova podnikání, ale klesající preference ČSSD. Vy si nemyslíte, že Andrej Babiš měl problémy, které si žádaly vysvětlení, ať už šlo o korunové dluhopisy nebo ovlivňování vlastních médií?

Začnu dluhopisy. Tehdejší ministr financí Kalousek udělal to, že otevřel dveře a zhasnul. Když pak rozsvítil, bylo tam 500 subjektů, jež využily příležitosti k daňovým úlevám. Ve středu jsem se bavil s exministrem financí Ivanem Kočárníkem a ani jeden z nás nepochopil, proč se daňový pardon netýkal jen státních dluhopisů. Buď to tedy bylo z hlouposti, ale to bych panu Kalouskovi nepodsouval, nebo to bylo na zakázku. Využilo toho 532 firem, některé možná mimo mantinely, a proto to vyšetřuje Finanční správa.

Majitelé těch firem nejsou šéfové druhé nejsilnější vládní strany ani ministry financí.

To je pravda, ale k emisi dluhopisů došlo v době, kdy pan Babiš v politice nebyl.

Copak se to dá oddělit?

On tehdy vykonával podnikatelskou činnost, s politikou neměl nic společného a využil nabídky na trhu, stejně jako těch dalších 500 subjektů. Na tom v zásadě není nic špatného. A pokud se pravidla porušila a někdo jednal účelově, Finanční správa to musí odhalit a potrestat. Já do toho nebudu nijak zasahovat, k tomu mě nevyzýval dokonce ani pan premiér, neboť i on ví, že Finanční správa je samostatná a nezávislá.

Vyjádření jejího ředitele Martina Janečka před poslanci vnímáte jako adekvátní? V podstatě jim řekl, že jim ani v obecné rovině do práce Finanční správy nic není.

Mediální vyjádření pana Janečka jsou někdy za hranou a měl by si dát pozor na pusu.

Přitom ale věříte, že je to nezávislý šéf nezávislé instituce?

Věřím.

Jenže lidi štve, že zatímco na malé a střední podnikatele se tu zavedl bič v podobě EET a kontrolního hlášení DPH, eventuálně zajišťovacích příkazů, ti velcí jsou nedotknutelní. Neměl by Andrej Babiš jako iniciátor všech opatření pro lepší výběr daní být nejčistší ze všech?

Množství kontrol, které probíhají v Agrofertu, je naprosto enormní a nesouměřitelné s ostatními firmami. EET a další opatření srovnávají poměry na trhu. Jasně se ukázalo, že objem šedé ekonomiky je větší, než jsme si mysleli. U nás je třeba restaurace, kde chodí číšníci už dva roky s tablety, EET je nestála ani korunu, ale přesto zdražili o 15 procent, protože jim to prostě nevycházelo. Ovšem přestože jsem velkým zastáncem EET, vidím v ní řešení následků, nikoli příčiny. Tou je velké množství hotovostních plateb, které naštěstí postupně klesá. Strategií je omezit je na minimum, podporovat terminály, zavádět platformy jako Apple Pay či Android Pay. Systém EET se navíc nachází v poměrně chaotickém stavu, protože vzhledem k tomu, co se ve sněmovně dělo, jak nám Kalousek vyhrožoval, že paralyzuje sněmovnu do konce volebního období a předčítal záznamy z Vrbětic, nebylo možné se v klidu dohodnout na určitých věcech. Když se pak chyby ukázaly, nešlo zákon znovu otevřít.

Čili kdybyste to měl od počátku v rukou vy, vypadala by EET jinak?

Nevím, jestli bych to dokázal. Stačí si vzpomenout, co se tu desítky hodin odehrávalo.

Mám na mysli příznivější politické kulisy.

Ale takové prostě nejsou. Vezměte si, jak dnes ČSSD v souzvuku s pravicovou opozicí tvrdí, že šikanujeme drobné podnikatele a velkým vše odpouštíme. To je přece nesmysl, zákon platí pro každého. Na druhou stranu jsme s panem premiérem diskutovali o zajišťovacích příkazech. Jde o postup vůči firmám, kterým se zabavuje majetek, pokud mají nějaké dluhy na daních. Je sice pravda, že z 528 správních žalob uspělo jen sedm, tedy 1,33 procenta, takže makročísla vypadají skvěle, ale v řadě případů mohlo dojít k likvidačnímu jednání. Na to je zapotřebí se podívat a možná opravit metodiku. Je to jeden z příkladů, kdy vyjádření pana Janečka bylo mimořádně nešťastné.

Na to se tedy zaměříte?

Finanční správa je nezávislá, nemohu zasahovat do jednotlivých kauz, ale zajímá mě metodika, tu jako ministr komentovat mohu.

S Andrejem Babišem si nejste nijak blízcí, v hnutí ANO platíte za rebela, neuspěl jste ve volbě místopředsedy, nebyl jste zařazen na královéhradeckou kandidátku. Tušíte, proč Babišova volba padla na vás?

Protestuji proti termínu rebel, já jsem pořád stejný, hájím vždycky rozum. Ostatně můj první projev ve sněmovně byl, že Bůh nebo příroda nás stvořili s dvěma konci, jedním myslíme, druhým sedíme, a vyzval jsem kolegy a kolegyně, abychom aspoň občas k myšlení používali ten správný konec. Já to dělám, takže jakýpak rebel, sorry jako.

Můžete se omlouvat, jak chcete, v hnutí ANO nejste vnímán jako posila týmu a člověk, který drží basu se šéfem.

To je snad dobře, ne? Každý potřebuje zpětnou vazbu.

Ptala jsem se, jestli víte, proč si vás Andrej Babiš vybral za nástupce?

My máme názorové rozdíly, ale když jde do tuhého, jak u EET, tak třeba u investičního záměru s General Electric, vždycky na mě dal. Myslím, že zná moji hodnotu. A Královéhradecký kraj? Když mělo ANO dvě procenta preferencí, tak nikoho nezajímalo. Dneska je to výtah k moci, lezou tam lidé s velkými ambicemi a vytvářejí situace, kterými se raději nezabývám, protože by to bylo pod lidskou důstojnost. Nemrzelo mě, že mě nezařadili na kandidátku, ale s lítostí opouštím rozdělané projekty jako chytré město nebo digitální vzdělávání. Co říct na to, když se můj asistent dostane na třetí místo kandidátky a já se ho zeptal, co v tom parlamentu bude dělat, když nebyl ani na jedné z 53 schůzí hospodářského výboru?

Takhle tristně to v hnutí ANO vypadá?

To se děje ve všech standardních politických stranách.

Kterou ANO podle Andreje Babiše ovšem není…

Já jsem pana Babiše požádal, aby do toho nezasahoval, a stal jsem se lídrem na Vysočině, kde mě přivítali s otevřenou náručí.

Máte nějaký konkrétní cíl, jehož byste v příštích čtyřech letech chtěl na celostátní úrovni dosáhnout, ať už jako poslanec, nebo člen exekutivy?

Zaplaťpánbůh neodpovídám za osud České republiky.

Po dobu příštích pěti měsíců tak trochu ano.

Příliš bych to nedramatizoval, stalo se to, protože to bylo zodpovědné. Jinak jsem kandidovat ani příliš nechtěl, člověk se může zbláznit jenom jednou, já nemám pro kariéru tohoto typu žádné důvody, peníze ani zviditelňování.

A co nějaké vyšší důvody, péče o věci veřejné?

Tak něco ve sněmovně jistě dělat budu. Jako předseda hospodářského výboru snad mám docela slušnou pověst, kolegové moji práci oceňují.

Vaším oblíbeným tématem je digitální vzdělávání, chcete ho rozvíjet i v budoucnu?

Napsal jsem osm knih, dvě z nich jsou o mozku a jeho trénování, o jeho co možná nejefektivnějším využití. Jednu knihu jsem věnoval i panu prezidentu Zemanovi. Moje zájmy jsou široké, a když odejdu z politiky, dokážu se docela dobře zabavit.

Vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek nad vaší nominací neprojevil nadšení. Uvedl jste totiž, že věda je černá díra na peníze, a tak se možná obává, že jako ministr financí nezvednete ruku pro navýšení prostředků do vědy na 36,2 miliardy korun. Jak se zachováte?

Místopředseda vlády Bělobrádek za čtyři roky neudělal pro vědu a výzkum nic. Přestože jsme kandidovali v jednom kraji a jsme v koalici, měli jsme řadu konfliktů. Ku-příkladu naši třetí návštěvu USA kritizoval jako výmysl poslanců, ačkoli šlo o regulérní cestu hospodářského výboru. Předseda sněmovny Hamáček se mě zeptal, jestli mi nebude vadit, když s námi pojede pan Bělobrádek. Nevadilo mi to, ale po návratu jsem na tiskové konferenci řekl, že jsem od jeho přítomnosti nic neočekával, a to se beze zbytku naplnilo.

Co to má společného s vaším výrokem o vědě jako černé díře na peníze?

Ten výrok je velmi nepřesný. Řekl jsem, že peníze do vědy, výzkumu a inovací připomínají hrnec, který má na dně díru, takže do něj můžete lít stále víc vody, ale pořád to teče ven. Většina prostředků je určena na spotřebu, není vnímána jako investice. Nemůže platit, že když něco vyjde v nějakém časopise, dostanete čárku a tím pádem i institucionální podporu. Tuto metriku je třeba změnit, oddělit ji od základního výzkumu, říct, kde ji stát nebude uplatňovat, protože je to pro občany důležité a jsou na to nutné dotace – jako u humanitních oborů a kultury. A je nutné důsledně tlačit na to, aby věda byla vnímána jako investice. To je něco, co se myšlení pana místopředsedy Bělobrádka zcela vymyká.

To nedokážu posoudit, neboť stejnou větu jsem od něj slyšela mnohokrát. Vraťme se ale k financování vědy a výzkumu. Zvednete ve vládě ruku pro zvýšení této rozpočtové kapitoly o 3,5 miliardy korun?

Nebude se rozhodovat jen o vědě, ve frontě na peníze budou stát všichni ministři. Od pana Bělobrádka budu chtít vědět, co hodlá s těmi penězi dělat. Když byly ve sněmovně pozměňovací návrhy, které posilovaly spolupráci mezi vědou, výzkumem a komerční sférou, která je nezbytná pro zavedení průmyslu 4.0, tak nám to pan Bělobrádek shodil a řekl, že navrhne zákon o vědě včetně nového ministerstva. Nic ale nepředložil, ta myšlenka byla absurdní.

Tehdejší předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš s představou samostatného ministerstva pro vědu a vysoké školy souhlasil.

On souhlasil za předpokladu, že by mu nebyla podřízena Akademie věd. Pan Bělobrádek ale pochopil, že by s tím narazil, stále to zužoval a nakonec z toho vypadla jen grantová Technologická agentura. Osobně jsem přesvědčen, že úředníci nemohou řídit výzkum a inovace.

Ještě než se vaši kolegové postaví do fronty na peníze, musíte vyřešit aktuální navýšení platů pro pracovníky v kultuře a bezpečnostních sborech. Kde ty prostředky najdete?

To je věc rozpočtové rezervy, i když ta určitě stačit nebude. Budu se muset svých kolegů, kteří se na tomto zvýšení platů usnesli ve vládě, zeptat, kde na to vezmeme peníze.

Jaká bude struktura příštího rozpočtu, bude vyrovnaný, nebo deficitní?

Struktura vypadá tak, že jsme na jednom zasedání sněmovny rozházeli všechno, co pan ministr Babiš uspořil, a navíc jsme zatížili i budoucí rozpočty. Mandatorní výdaje obrovsky stoupají a na zbytek už není skoro žádný prostor. Výběr daní je podmínka nutná, ale nikoli postačující, musí se také investovat.

Mezi vládní priority patřilo zvyšování důchodů a platů učitelů až na 130 procent průměrné mzdy do roku 2020. Ztotožňujete se s tím?

Na těchto strategiích mi vadí, že jsou plošné, stejně jako sociální dávky. Chtěla byste se nechat operovat od dobrého, nebo průměrného doktora, posílat děti k průměrnému, nebo dobrému učiteli? Proč se tedy mají zvyšovat platy všem jednotně? To je přece absurdní. Hrozné ale je, že nejhůř placenými vysokoškoláky jsou učitelé. Když jsem byl na pedagogické fakultě v Hradci Králové, zjistil jsem, že se tam učí za 17 tisíc korun a mentoři, kteří pracují se studenty o prázdninách, mají 80 korun na hodinu. Kdo by to proboha živého dělal? Na razantní zvýšení učitelských platů tedy peníze najít musíme, i když to bude čím dál těžší.

Andrej Babiš uspěl s hesly Nejsme jako politici, makáme a Stát se musí řídit jako firma. Hlásíte se k nim?

K tomu o makání určitě, protože ho každodenně uskutečňuji v praxi. S řízením státu jako firmy mám určité problémy, neboť když se narodíte v nějaké zemi, nestáváte se jejím akcionářem. Pokud se mluví o manažerském řízení státní správy, tak to namístě je. Není to ale heslo, které by se dalo uplatnit absolutně. Kdybych se choval jako firemní manažer, tak vyházím polovinu členů hospodářského výboru. Jako politik se ale na ně akorát můžu dívat a musím s nimi vyjít, protože je lidé zvolili a partaje je tam nominovaly. Přitom někteří tam vůbec nechodí a u jednoho poslance jsem říkal, ať už k jeho místu nedávají jmenovku, ale fotku, abychom aspoň viděli, jak vypadá.