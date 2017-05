Sobotka souhlasí: Babiše má nahradit Ivan Pilný, kverulant ANO

Premiér Bohuslav Sobotka souhlasí s tím, aby Andreje Babiše v čele resortu financí nahradil poslanec hnutí ANO Ivan Pilný.

Vládní krize zřejmě skončila. Andrej Babiš po dvou neúspěšných pokusech vsadil na jméno, které mohl předseda vlády Bohuslav Sobotka těžko odmítnout. Ivan Pilný je sice tři roky členem ANO, ale v hnutí platí za kverulanta a nezávislou osobnost bez užších vazeb na Andreje Babiše. S Agrofertem neměl nikdy nic společného. „Je to dobrý kandidát, zkušený člověk a rozhodně to není moje loutka, řekl ve středu po schůzce s premiérem Babiš.

„Rozhodl jsem se vyhovět žádosti hnutí ANO a jsem připraven navrhnout jeho jmenování prezidentu republiky," uvedl předseda vlády. Zopakoval, že jediným řešením krize byl odchod Andreje Babiše z čela resortu financí. Premiér v rozhovoru s Pilným zdůraznil, že od něj očekává jasnou garanci fungování nezávislé Finanční správy a sestavení kvalitního rozpočtu na příští rok, který zohlední všechny vládní priority. Aktuálně musí řešit nárůst platů příslušníků bezpečnostních sborů a pracovníků v kultuře.

Té komedie s nám.Schillerovou nás mohl BS ušetřit.Jaké dosáhl změny?Ztratil odvahu a prohrál kredit..

— Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 17, 2017

Ivan Pilný po revoluci podnikal především v IT sektoru, založil českou pobočku Microsoftu a věnoval se vzdělanostní ekonomice. Pokud například vicepezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar uvedl, že od nového ministra financí očekává spolupráci při přípravě rozpočtu a důraz na rozvoj e-governmentu, pak je nominant hnutí ANO správnou osobou. Sám Pilný zdůraznil, že je ve svém rozhodování nezávislý a na řízení resortu Babiš nebude mít vliv. Pilný se marně ucházel o místopředsednický post v ANO, nebyl zvolen ani členem jeho vedení. Měl problém dostat se i na kandidátku, nakonec bude lídrem na Vysočině. Patřil k velkým kritikům dřívější první dámy ANO Radmily Kleslové.

BS akceptuje I.Pilného na https://t.co/SlQuGwMMM1 to jeho právo.Svým slovům o nestranosti šetření nevěří však ani on sám.Je to jen komedie.. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 17, 2017

Opozice ve změnu nevěří

Opozice má přesto s jeho výběrem problém. „Hnutí ANO, Agrofert a Andrej Babiš je jeden nedělitelný organismus. To znamená, bude-li ministr financí kdokoli, koho hnutí ANO a Andrej Babiš nominuje, k žádné opravdové změně nedojde," míní například předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Lídr ODS Petr Fiala dodal, že sice s povděkem kvituje Babišův odchod, ale Pilný v něm velkou naději na změnu nevyvolává. „Babiš nejdříve nabídl svoji prodlouženou ruku a teď kandidáta, který se sám vyjádřil, že na ministerstvo financí nemá. A navíc ve sněmovně obhajoval represivní politiku státu vůči firmám a podnikatelům," sdělil Fiala.

Je dobře, že A.Babiš konečně odchází z vlády. Nedělám si ale iluze, že bude koalice schopna po tom všem smysluplně fungovat. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 17, 2017

Premiér však neměl příliš velký manévrovací prostor. Měla-li platit jeho slova, že respektuje právo hnutí ANO navrhnout člověka do čela resortu financá, který není spojen s Agrofertem a je odborně způsobilý, pak nemohl donekonečna odmítat adepty svého koaličního partnera. Vojtěch Filip, předseda KSČM, připomněl, že kdyby Sobotka Pilného odmítl, mohlo by to být vnímáno jako „další eskalace vnitropolitického sporu". Sobotka, který zdůrazňuje potřebu dokončit volební období a pět měsíců ještě intenzivně pracovat nejen na rozpočtu, ale i na infrastrukturních projektech či přípravě dostavby Dukovan, musel dát najevo konstruktivní přístup.

Tak milí podnikatelé…zase zatnout zuby. Novým ministrem financí je člověk, co před pár hodinami obhajoval represivní zajišťovací příkazy — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) May 17, 2017

Lze očekávat, že definitivní tečku za krizí učiní příští týden prezident Miloš Zeman, který po rozhovoru s kandidátem ANO odvolá Andreje Babiše a jmenuje dvaasedmdesátiletého Ivana Pilného ministrem financí. Tím také začne Babišova spanilá jízda po regionech s jediným cílem – vyhrát volby.

KDO JE IVAN PILNÝ

* Narodil se 6. července 1944, vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT.

* Založil českou pobočku Microsoftu, v letech 1992 – 1998 byl jejím generálním ředitelem, poté působil v Českém Telecomu, eTel, Tuesday Business Network, stál u zrodu společnosti Pracujme chytřeji. Nikdy nepůsobil v Agrofertu a firmách s nimi spojených.

* V roce 2013 se stal poslancem za hnutí ANO, jeho členem se stal o rok později. Je předsedou sněmovního hospodářského výboru. Letos bude lídrem kandidátky ANO na Vysočině.

* Ivan Pilný je ženatý a má čtyři děti.