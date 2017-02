Investor znovu předložil záměr krematoria pro zvířata na Zličíně

Praha - Investor znovu předložil k posouzení úřadům záměr krematoria a hřbitova pro zvířata v Praze-Zličíně. Dokumentaci zveřejnil v systému posuzování vlivu na životní prostředí EIA. S původní verzí projektu nesouhlasili místní ani samospráva. Narušila by podle nich ochranné pásmo vodovodu, v místě stavby je navíc plánován lesopark.

Zvířecí hřbitov. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Pech

Firma Benefit Development plánuje postavit krematorium na soukromém pozemku nedaleko obytných domů a dětského hřiště v parku Na Prameništi. „Oproti předchozímu návrhu byl záměr v současném stavu projektové přípravy mírně pozměněn, redukován a neuvažuje se s výstavbou zahradní restaurace," píše se v dokumentu. Zrušena byla také rozptylová loučka, popel bude možné uložit jen do kolumbária nebo do vodotěsné schránky do země s pomníkem na povrchu.

Projekt není v souladu s územním plánem

Počítá se se spalováním nejvýše 945 kilogramů mrtvých zvířat denně, kapacita ale podle dokumentů většinou nebude naplněná. Kromě zázemí krematoria se počítá se stavbou kanceláře, prodejny potřeb pro pohřbívání, květinářství se skleníky a kamenictví. Kolem bude prostor s kolumbárii a pomníčky.

Petici více než 4000 lidí proti spalovně městská část Zličín předala ministerstvu životního prostředí, záměr odmítlo hlavní město i okolní radnice. Projekt podle nich není v souladu s územním plánem. S tím ale investor nesouhlasí, podle něj není projekt třeba posuzovat podle zákona o pohřebnictví, protože se nepočítá se spalováním lidských ostatků.

Mrtvé zvíře nepatří do odpadu

Krematorium pro zvířata se otevřelo v polovině roku 2015 v Běchovicích. Na rozdíl od Zličína v jeho okolí není místo pro pohřbívání zvířat, areál stojí mezi průmyslovými podniky.

Podle zákona musí majitel mrtvé zvíře buď zakopat do země na vlastním pozemku, nebo odvézt do kafilérie. Do odpadu nepatří, je považováno za nebezpečný odpad. Další možností je kremace.

Zvíře může majitel pohřbít do země

V roce 2013 začalo fungovat zvířecí krematorium, které přijímá objednávky v pražských Strašnicích, kremační pec má v Zápech u Čelákovic. První podobné zařízení v Česku funguje od roku 2003 v Brně.

Kromě kremace mohou majitelé zvířata pohřbít do země na zvířecích hřbitovech, jsou například v Brně, Praze, Kutné Hoře nebo na úpatí hory Říp u Vražkova. Ceny za uložení se pohybují řádově v tisících korun, podobnou částku stojí kremace.

