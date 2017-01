Mráz se vrací, náledí bude i v nížinách

Praha - V celé České republice v polohách do 600 metrů nad mořem hrozí až do sobotního rána náledí. Ve vyšších polohách a na horách se pak mohou až do nedělního večera tvořit sněhové jazyky. O situaci v pátek informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V nížinách dnes vystoupaly teploty na jeden až pět stupňů Celsia, což způsobilo mimo jiné odtávání sněhu a narušení ledové vrstvy. "Při večerním a nočním ochlazování a poklesu teplot pod bod mrazu se bude na povrchu komunikací a chodníků vytvářet místy náledí nebo zmrazky. Podmínky pro ojedinělou tvorbu náledí a zmrazků budou příznivé i v noci na neděli," uvedli meteorologové. Nepřehlédněte: Odškodnění za úraz na ledovce? Zhatit ho mohou špatné boty



Ve vyšších polohách a na horách bude do nedělního večera foukat čerstvý, postupně mírný nárazový vítr, při němž se budou z prachového sněhu vytvářet sněhové jazyky. "Nižší pravděpodobnost předpokládáme zejména v sobotu přes den na horách na severu a severovýchodě území," dodali meteorologové.



Výstraha před náledím platí od dnešních 17:00 do sobotních 09:00. Výstraha před sněhovými jazyky platí pro polohy nad 600 metrů nad mořem pro kraj Karlovarský a některé části krajů Plzeňského, Jihočeského, Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Ústeckého, Olomouckého a Moravskoslezského, a to od dnešních 15:00 do nedělních 18:00. Čtěte také: Letošní zima je jiná, než byly ty poslední. Oblevu vystřídají tuhé mrazy

