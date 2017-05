Hrdinství odbojáře Mašína připomene pamětní deska

Praha - Patnáctého pátý v 15 hodin – to je čas, který se dobře pamatuje. A právě na tuhle dobu zve v pondělí radnice Prahy 4 do Čiklovy ulice v Nuslích; k domu číslo 1238/19. Ve spolupráci s pražským Spolkem Pocta Mašínům a Společností Václava Morávka v Kolíně zde bude odhalena pamětní deska připomínající tragické vyvrcholení protinacistického odboje Josefa Mašína, někdejšího velitele posádky československé armády na Ruzyni, Václava Morávka a Františka Peltána, jenž prostřednictvím vysílačky s označením Sparta udržoval spojení s exilem.

Hrdina protinacistického odboje podplukovník Josef Mašín, generálmajor in memoriam.Foto: ČTK

Morávkův byt v ulici, která se tehdy jmenovala Pod Terebkou, se 13. května 1941 stal místem zásahu okupačních úřadů proti skupině odbojářů, jíž vyšetřovatelé gestapa a abwehru pojmenovávali krycím označením Tři králové – a tak je také dodnes známá. Vedle Mašína a Morávka patřil k jejím vůdčím postavám Josef Balabán.

Balabán nepromluvil

Skupina nejen shromažďovala zpravodajské informace a předávala je do Londýna, ale zaměřovala se i přímo na akce diverzního či sabotážního charakteru. Radiotelegrafista Peltán s nimi spolupracoval dlouhodobě – stejně jako vysoký armádní důstojník Tomáš Berka, který tehdy působil na ministerstvu práce.

Na stopu Tří králů se německé bezpečnostní orgány dostaly prostřednictvím agentů nasazených na odbojovou skupinu známou jako PVVZ – Petiční výbor Věrni zůstaneme. Již 22. dubna 1941 byl zatčen Balabán, kterého pak na podzim téhož roku nacisté popravili. Muže zraněného při přestřelce nepřiměly ani výslechy spojené s mučením, aby prozradil své spolupracovníky.

Morávek mohl pracovat ještě téměř rok

Již po třech týdnech nicméně následovala – právě v době, kdy vysílačka byla v provozu – akce v Nuslích, kde se vyznamenal Mašín. Jeho čin shrnuje text pamětní desky: „Když kryl únik svých spolubojovníků, štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, a radisty četaře Františka Peltána, kapitána in memoriam, byl v tomto domě dne 13. května 1941, při razii gestapa, raněn a zajat hrdina protinacistického odboje podplukovník Josef Mašín, generálmajor in memoriam. Po ročním vězení byl 30. června 1942 popraven v Praze-Kobylisích."

Mašín kryl střelbou útěk Morávka s Peltánem, přičemž utrpěl zranění a byl zatčen. Ani při mučení své spolupracovníky neprozradil. Morávek tak mohl pokračovat v odbojové činnosti ještě téměř rok. Do 21. března 1942, kdy zemřel při přestřelce na místě konspirační schůzky u Prašného mostu.