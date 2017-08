Houbám se letos v Praze příliš nedaří. Pomoct by mohl déšť

Praha - Teplo a zejména sucho prozatím nedovolilo houbařům nosit z pražských lesů plné košíky. Situace se ale může změnit ze dne na den.

Holubinky, sem tam nějaká bedla či hřib kovář. To jsou houby, na které je možné v těchto dnech narazit v pražských lesích. Sezoně se ale prozatím příliš nedaří. „Bída, naprosté sucho. Narazila jsem jen na postaršího červivého kozáka a několik páchnoucích holubinek,“ napsala například na web nahouby.cz v nedávných dnech jedna z pražských houbařek o lokalitě u obce Konojedy na Praze východ.

Situace se ale pomalu lepší. Oproti naprosto nevydařeném červnu se houbám začíná alespoň trochu dařit. „Najdou se místa, kde rostou, ale je to slabší,“ okomentoval situaci předseda České mykologické společnosti Jaroslav Landa. Houbám totiž nepřálo zejména horké a suché počasí. „Letní houby jsou na teplo stavěné, potřebují alespoň minimální vlhkost a té nebylo dostatek,“ vysvětlil mykolog.

Jak houby zareagují, se nedá předpovídat

Jestli se letošní houbařská sezona zlepší, ukážou především další dny. Pomoct by mohl déšť, který slibuje předpověď Českého hydrometeorologického ústavu. „Zpočátku oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť. Během dne postupně převážně polojasno a srážky jen ojediněle,“ stojí v předpovědi pro dnešek. Další srážky by pak měl přinést čtvrtek i pátek.

Jak houby ale zareagují, se nedá přesně předpovídat. „Občas se chovají překvapivě a vyrostou i v době, která jim je nepříznivá,“ popsal Landa. „Jako by měly strach, že bude ještě hůř, zároveň je ale žene touha rozmnožovat se,“ dodal odborník. Nezbývá tak než to jednoduše zkusit a do lesa se vydat.

Krč, Klánovice nebo Hvězda



Metropole je co se týče procházek za houbami limitovaná, dá se ale nalézt například v Krčském či Klánovickém lese, další obvyklým místem pak je obora Hvězda. Pražanům se tak spíš vyplatí vyrazit mimo město, nejlepší místa se najdou na Berounsku či například Nymbursku.

„Minulý týden jeden sběrač z Brd zaznamenal plný koš hřibů,“ poukázal na další potenciální lokalitu mykolog. Úplně nejlepší variantou pak je vydat se dál, a to do severních a severovýchodních Čech. „Houbám se už několik týdnů daří například v Podorlicku ve středních a vyšších polohách,“ uzavřel Landa.

Pozor na správné zpracování

Rady, jak správně skladovat tuto lesní pochoutku, před nedávnem vydali pražští hygienici. Houby totiž obsahují vysoký podíl vody a bílkovin a při nevhodném zacházení rychle podléhají hnilobě a plesnivění. Odborníci tak doporučují sbírat jen mladé a zdravé houby a zpracovat je co nejdříve. „Za čerstvé se považují volně rostoucí houby ne starší tří dnů, které se po sběru uchovávají v chladničce,“ upozornil ředitel pražské hygienické stanice Jan Jarolímek.

Co se týče sušení, nejlepší je podle hygieniků sklenice, do kterých se houby ukládají, předehřát v troubě. „Vyloučí se tím, že v některé sklenici zůstane vlhkost po předchozím vymytí,“ vysvětlil Jarolímek. Při mrazení je zase třeba dodržovat dobu uskladnění, v mrazáku by měly být maximálně půl roku, jinak vymrzají a ztrácejí na kulinářské hodnotě.

Další možností je houby zavařit. Podle hygieniků je nezbytné dávat pozor zejména na jedno, víčko musí dobře těsnit a zajistit, aby se dovnitř nedostal vzduch.