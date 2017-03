Holešovičky trápí hluk a smog. Nepomohl ani soud

Praha - Okolo jejich bytů projíždějí desetitisíce aut. Trpí hlukem a vdechují skoro stejné množství výfukových plynů jako lidé z nechvalně proslulé Legerovy ulice. K volání obyvatel Holešoviček jsou ale úředníci stále hluší.

Doprava v severní části magistrály se musí snížit. Takový verdikt nedávno zazněl od Obvodního soudu pro Prahu 1 směrem k magistrátu. Dal tak za pravdu čtyřem desítkám lidí ze sdružení Za naši budoucnost, kterým auta v Holešovičkách už řadu let ztrpčují život.

Přečtěte si: Praha se bude bránit rozsudku ohledně ulice V Holešovičkách

Největším problémem jsou emise a ohrožená bezpečnost lidí

Ani rozhodnutí soudu jim zatím nepomáhá. Praha se proti němu hodlá odvolat. Podle radního pro dopravu Petra Dolínka není totiž situace v Holešovičkách kritická. „Po otevření Blanky počet aut sice narostl, oblast se ale výrazně zprůjezdnila," namítá. Přitom jich kvůli otevření tunelu kolem jejich domů projede i 80 tisíc denně.

Hlavní město argumentuje i tím, že už nabízí opatření, která situaci zlepší. Například nabízí výměnu oken. To sdružení Za naši budoucnost nestačí. „Naším největším problémem není hluk. Před ním jsou emise a ohrožená bezpečnost lidí," zlobí se předsedkyně sdružení Vlastislava Šenarová. Ta se hodlá se svou stížností obrátit až k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.





Praha chce dostavbu okruhu, místní jsou pro zahloubení

Okamžité řešení podle vedení metropole neexistuje. Omezení dopravy v Holešovičkách by podle Dolínka vedlo jen k tomu, že by problém vznikl v jiné části Prahy. Pomoci by podle něj mělo dostavění vnitřního pražského okruhu.

Obyvatelé vilové čtvrti s památkově chráněnými domy by nejvíce uvítali zahloubení silnice. Naopak se děsí nové Libeňské spojky, takzvané Blanky 2. Ta je plánována v úseku Pelc Tyrolka Balabenka Štěrboholská radiála. Důvod je jasný. Do jejich čtvrti by zavedla ještě více aut. „Všechno je na mnoho let. Nelze říct, co bude dřív, nebo zda to vůbec vznikne," vysvětluje Dolínek.

Dopravě může ulehčit tramvajová trať z Kobylis

Praha 8 oficiálně podporuje zahloubení Holešoviček. Problému se ale spíše vyhýbá. Na posledním zastupitelstvu byl zamítnut návrh opozice o situaci jednat s tím, že to není problém čtvrti. „Tlačíme na magistrát, protože se mluví o výstavbě Blanky 2, která by situaci ještě zhoršila," uvedl starosta osmičky Roman Petrus. Jak přesně tlačí, nespecifikoval. Se svým straníkem z ČSSD Dolínkem ale prý pravidelně komunikuje.

Dopravě může ulehčit tramvajová trať z Kobylis do Podbaby. Jejím obhájcem je spolek Auto*Mat. Podle něj nemá spojení mezi Prahou 6 a 8 jinou konkurenceschponou alternativu než auto. Podle Petruse ale není o tramvaje v Bohnicích zájem. Pokud by tam měla vyrůst, je pro podpovrchovou variantu. I kdyby byla výstavba schválena, kopat by se podle něj nezačalo dřív než za deset let.