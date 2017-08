Hodnota vánočního stromu pro Prahu? Deset tisíc

Praha – Rozezní se koledy, na trhu zavoní stánky s teplými pochoutkami i horkými nápoji – a tisíce dychtivých očí budou nedočkavě vyhlížet okamžik, kdy se poprvé rozsvítí nazdobený vánoční strom. Taková atmosféra ovládne Staroměstské náměstí za čtyři měsíce. Vlastně – již za necelé čtyři měsíce! Slavnostní rozsvícení se chystá na 2. prosinec.

Že právě tohle připomínat uprostřed horkého léta zní nepatřičně? Kdepak! Výběr vánočního stromu pro Staroměstské náměstí je aktuální už nyní. Společnost Taiko, která adventní programy v centru Prahy připravuje, v úterý vyhlásila soutěž Hledá se strom. Jejím cílem je shromáždit tipy na jehličnany, které se mohly stát dominantou letošního adventu.

Občané už pomohli sedmkrát

„Rád bych požádal všechny, kdo vědí o vhodném stromu, aby se do soutěže zapojili,“ obrací se na veřejnost provozní ředitel společnosti Taiko Petr Hozák. „Občané nám pomohli už sedmkrát, tak to jistě vyjde znovu,“ očekává. Připomněl, že si uvědomuje, že nyní si všichni užínají léta a jsou u vody – pro organizační tým už ale příprava vánoční nabídky pro Pražany i návštěvníky metropole opravdu je žhavou současností.

„Všechny stromy, které během předchozích sedmi let zdobily Staroměstské náměstí, bylo nutné pokácet z důvodu bezpečnosti nebo plánované stavební činnosti,“ připomněla v úterý jménem organizátorů Hana Tietze. Stejné by to mělo být i letos.

Vítěz získá deset tisíc korun

Upozornit lze na stromy, které jsou přerostlé a z bezpečnostních důvodů je nutné kácení, protože začínají být nebezpečné svému okolí – ať už rostou veřejném prostranství, v parcích či soukromých zahradách. Případně musí ustoupit novým projektům na stavebních pozemcích.

Ten, kdo vítězný strom nabídne, získá podle pravidel soutěže deset tisíc korun. I tak však Tietze hovoří o „symbolické odměně“. „Když se podíváme na ceny za kubík dřeva, majitel by strom mohl zobchodovat výhodněji,“ vysvětlila Deníku. „Na druhou stranu by musel pozvat někoho, kdo strom pokácí – a měl by nepořádek na zahradě,“ poznamenala.

Jak má vypadat strom pro Staroměstské náměstí- Ideálním stromem je smrk ztepilý. Musí mít rovnoměrné zavětvení, pravidelný kmen a měl by být vysoký 23 až 25 metrů (následně bude upraven na bezpečnou výšku 22 metrů).

- Růst musí na místě dostupném pro jeřáb a tahač s návěsem, na který se strom opatrně pokládá přímo při kácení. Nutností je tedy dostatečně široká asfaltová komunikace.

- Strom musí být stoprocentně zdravý. Jeho stav budou předem prověřovat dendrologové z Mendelovy univerzity v Brně, kteří stromy posuzovali už v minulých letech.

- Upozornění na vhodný smrk může do 15. září prostřednictvím www.taiko.cz zaslat kdokoli; nemusí jít o majitele stromu. Výsledky pak budou vyhlášeny 6. listopadu.