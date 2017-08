Hnutí STAN představilo kandidátky, celostátním lídrem je Farský

Celostátním lídrem hnutí Starostové a nezávislí (STAN) pro říjnové volby do Sněmovny bude poslanec Jan Farský. Dnes ho ve funkci schválil celostátní výbor STAN, který zároveň potvrdil, že Farský povede pražskou kandidátku hnutí. Předseda STAN Petr Gazdík bude stát v čele kandidátky ve Zlínském kraji. V Ústeckém kraji povede STAN do voleb podnikatel a zakladatel společnosti Jablotron Dalibor Dědek.

Gazdík na tiskové konferenci řekl, že celostátní výbor STAN schválil všech 14 krajských lídrů i konečnou podobu všech kandidátních listin. Hnutí je podle něj oficiálně podá "v nejbližší době". Lhůta pro podání kandidátek jednotlivých stran končí v úterý.

Mezi krajskými lídry STAN je devět mužů a pět žen. Farský řekl, že jsou to lidé, kteří obstáli ve svých rolích jako starostové nebo jako podnikatelé. "Za všemi stojím jako za osobnostmi, které stojí za to do celostátní politiky dostat," řekl.

Kandidáty STAN podle něj spojuje odvaha. "Ať už to byla výzva, jestli na sebe převezmou odpovědnost za svoji komunitu, za svoji obec, nebo jestli to je odvaha vstoupit do podnikání, zariskovat někdy vše, ale dostat se k nějakému výsledku," uvedl.

Hnutí na své kandidátky přijalo i nezávislé osobnosti. Farský zmínil například poradce pro otevřenost veřejné správy Oldřicha Kužílka nebo odborníka na mezinárodní právo Vladimíra Balaše. Další nezávislé osobnosti získal pro spolupráci se STAN Dědek, mimo jiné jimi jsou dětský lékař a onkolog Karel Zitterbart nebo obhájce práv nájemníků Roman Macháček.

Starostové původně chtěli kandidovat do Sněmovny v koalici s KDU-ČSL. Lidovci ale v červenci od plánu ustoupili a navrhli místo toho STAN, aby své zástupce nominoval na kandidátky KDU-ČSL při zachování původní dohody, že lidovci budou mít osm krajských lídrů a Starostové šest. Taková forma spolupráce by znamenala volební práh pro vstup do Sněmovny pět procent, zatímco volební koalice by musela překonat dvojnásobnou hranici. Zástupci STAN ale návrh KDU-ČSL odmítli a rozhodli se pro samostatnou kandidaturu.

Gazdík dnes odmítl, že by červencová změna volební strategie způsobila Starostům nějaké problémy při sestavování kandidátek a že by se hnutí potýkalo s nedostatkem kandidátů. "Jsem hrdý na to, že za mnou stojí lídři a tým, který je kompaktní. My jsme neměli žádný problém s kandidátními listinami, naopak ten přetlak byl obrovský," řekl.