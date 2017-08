Hnutí STAN na konferenci v Praze dolaďuje předvolební program

Praha - Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) zahájilo v Praze jednodenní programovou konferenci, na které bude řešit finální podobu svého volebního programu. Do klíčových programových priorit, mezi které hnutí řadí vzdělání, rychlou elektronickou i fyzickou komunikaci, dosažitelnou spravedlnost či navrácení státu občanům, hnutí zapracuje připomínky, které dostávalo od svých členů.

Dnešní konferenci zahájil volební lídr STAN, poslanec a bývalý dlouholetý starosta Semil Jan Farský, podle něhož všechny návrhy upřesnění programu zabraly 150 stran. "Na našem programu se podílelo mnoho význačných odborníků, nevznikal někde přes noc," uvedl Farský. Jmenoval například někdejší místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Hanu Marvanovou či rektora Masarykovy univerzity v Brně Mikuláše Beka.

Hnutí změnilo svoje logo

Starostové původně plánovali ve volbách usilovat o hlasy v rámci koalice s lidovci, kteří ale v červenci od dohody ustoupili kvůli obavám, že by společný subjekt nepřekročil potřebnou hranici deseti procent hlasů. Starostové pak odmítli nabídku, aby pouze vstoupili na kandidátky KDU-ČSL, protože měli zájem o rovnoprávnou spolupráci. Rozhodli se usilovat o potřebných pět procent hlasů pro vstup do Sněmovny sami.

Celostátním volebním lídrem se po rozpadu koalice stal Farský, který se ujal prvního místa na pražské kandidátce. Předseda STAN Petr Gazdík bude stát v čele kandidátky ve Zlínském kraji. Hnutí změnilo po rozchodu s lidovci logo a jako své hlavní heslo do kampaně si zvolilo slogan Odvaha převzít odpovědnost.