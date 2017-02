Hnutí ANO volí vedení, čeká se, že Babiš obhájí funkci

Praha - V sobotu 25. února vypukne v pražské zoo masopustní veselí. Pro děti i dospělé je připraven bohatý program – žonglérské dílny, výroba masek, slavnostní průvod vedený souborem Chůdadlo, záchrana princezny a samozřejmě nebudou chybět ani staročeské hody. Děti do 15 let, které v sobotu přijdou do zoo v masce nebo převleku, mají vstup za 1 korunu.