Hnutí ANO o víkendu čeká celostátní sněm s volbou vedení. Bude se konat v Praze

Praha - V situaci, kdy průzkumy dlouhodobě slibují hnutí ANO vítězství ve volbách, se tento víkend sejde v Praze celostátní sněm vládního politického uskupení k volbě vedení. Změna v čele se neočekává, vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše nominovalo na předsedu pro další funkční období všech 14 krajských organizací. Může se ale změnit obsazení místopředsednických pozic.

Sněm hnutí ANO 2011. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Babiš v sobotu vystoupí na sjezdu s hlavním projevem, odpoledne by měl být opětovně zvolen předsedou hnutí. Ve stejný den na sněmu vystoupí také zahraniční hosté, z nich nejvýznamnějším by měl být předseda frakce Aliance liberálů a demokratů (ALDE) v Evropském parlamentu Guy Verhofstadt. Hnutí ANO je v Evropském parlamentu součástí frakce ALDE.

Součástí programu je i volba místopředsedů hnutí

V neděli by měli vystoupit zástupci hnutí ANO ve vládě, tedy ministr spravedlnosti Robert Pelikán, ministr dopravy Dan Ťok, ministr obrany Martin Stropnický, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Součástí nedělního programu je také volba místopředsedů hnutí. Poměrně jasno je v otázce prvního místopředsedy. Dvanáct nominací získal šéf poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, který funkci zastával dosud. Jeho soupeři budou středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová se dvěma nominacemi a brněnský primátor Petr Vokřál s jednou nominací.

Na Vysočině nominovali na místopředsedkyni karlovarskou hejtmanku

Nominace na další místopředsedy ANO získali také ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr obrany Martin Stropnický nebo poslanec Jan Volný. Třeba na Vysočině nominovali na místopředsedkyni karlovarskou hejtmanku a bývalou náměstkyni ministra vnitra Janu Vildumetzovou, v Moravskoslezském kraji náměstka ostravského primátora Radima Babince. V Jihočeském kraji získala nominaci na místopředsedkyni hnutí Radka Maxová.

Pozice řadových místopředsedů ANO teď zastávají Jermanová, Vokřál a Volný. Členy předsednictva dále jsou ministři Brabec a Stropnický, poslanci Margita Balaštíková a Martin Komárek, náměstek pardubického primátora Jan Řehounek, podnikatel Radek Popelka a manažer Radek Hloušek.

ANO zatím vlastního prezidentského kandidáta nepředstavilo

Očekává se, že se sněm bude kromě volby vedení zabývat také postojem hnutí k prezidentské volbě. ANO zatím, stejně jako ostatní velké politické strany, vlastního prezidentského kandidáta nepředstavilo.

V minulosti se spekulovalo, že by se o nejvyšší funkci mohli příští rok ucházet Stropnický nebo eurokomisařka Věra Jourová. Není ale vyloučeno ani to, že by ANO mohlo podpořit současného prezidenta Miloše Zemana, pokud by se rozhodl usilovat o druhé funkční období.