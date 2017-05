Hnutí ANO by vyhrálo volby, dvojkoalice KDU-ČSL a STAN míří do Sněmovny

Politická krize se projevila na volebních preferencích. Dle aktuálního průzkumu Phoenix Research by sice zvítězilo hnutí ANO, ale mírně oslabilo. Naopak mírně posílili sociální demokraté. Průzkum také ukázal, že nově vzniklá dvojkoalice KDU-ČSL a STAN by se dostala do Poslanecké sněmovny.

Největší podpoře voličů se pět měsíců před sněmovními volbami těší podle agentury Phoenix Research těší hnutí ANO Andreje Babiše. Získalo 22,9 procenta. Od vítěze voleb v roce 2013, ČSSD, ho v současné době dělí více než sedm procentních bodů. V tuto chvíli by stranu volilo 15,2 procenta respondentů. ČTĚTE TAKÉ: Novým velvyslancem USA v Praze má být kongresman Steve King Bronzovou příčku pak obsadili komunisté s naměřenými 11,7 procenty. Nově vzniklá volební dvojkoalice KDU-ČSL a Starostů by v květnu těsně překročila nutnou desetiprocentní hranici pro získání poslaneckých mandátů. Sympatie jí vyjádřilo 10,3 procenta potenciálních voličů. Za branami Sněmovny se však těsně ocitá TOP 09 (4,9 %). Posledním, kdo by totiž pronikli do Poslanecké sněmovny, by byli ODS se ziskem 7,4 procenta. ČTĚTE TAKÉ: Vodičková kritizovala přístup úřadů při svěřování dětí do péče Do Sněmovny by se pak podle průzkumu nedostala ani Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury či Piráti. Více než 2,8 procenta pak získali Realisté Petra Robejška.

