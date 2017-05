Hlídají si Pražané svůj tlak?

Praha - V rámci zítřejšího Světového dne hypertenze upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna na prudký nárůst pacientů s touto diagnózou. Za poslední tři roky přibylo v České republice třicet procent hypertoniků. V Praze je však nárůst onemocnění jeden z nejnižších.

Měření tlaku. Foto: DENÍK/ Tomáš Kubelka

To, že by bylo v české metropoli méně pacientů s tímto onemocněním, se přednosta Fakultní nemocnice v Motole Josef Veselka staví trochu skepticky. Jelikož je podle něj zvýšená hypertenze způsobená stárnutím populace, která stárne i v Praze, je spíše pravděpodobné, že případů bude přibývat.

Je pravděpodobné, že hypertoniků bude přibývat

„Vyšší krevní tlak je onemocnění vyššího věku. Přibližně šedesát procent lidí nad šedesát let trpí hypertenzí," říká. „Jelikož se lidé dožívají stále vyššího věku, zvyšujeme tím i průměrný věk, je více než pravděpodobné, že hypertoniků bude přibývat." I proto, že se do vyšší věkové kategorie dostává čím dál více lidí, je podle jeho slov onemocnění čím dál rizikovější.

To, proč jsou čísla téměř nejnižší ze všech ostatních regionů v republice, nelze dle jeho názoru s jistotou odůvodnit. „Je však možné, že tam, kde žijí lidé z vyšší socioekonomické vrstvy, se o sebe tito jedinci lépe starají," konstatuje. Dalším důležitým faktorem je podle přednosty i to, že se lidé naučili lépe stravovat. „Jíme zdravěji, o tom není pochyb. Do jídelníčku zařazujeme více ovoce a zeleniny," tvrdí.

Celosvětové trendy společnosti

Jedním z pozitiv je i to, že posledních třicet let klesá u Čechů hladina cholesterolu a kardiovaskulární mortalita. Co se ale týče dalších rizik, je Josef Veselka opatrnější. „Víme, že více než dvě třetiny lidí mají v šesté dekádě života nadváhu, nebo jsou obézní. Celé to začíná přejídáním se a nedostatkem pohybu, pokračuje zvýšením krevního tlaku i zvýšené hodnotě cukru, nebo některých tuků v krvi. Je to celosvětový trend," upozorňuje.

Extrémně rizikovým faktorem jsou cigarety

Přestože rizika způsobená kouřením lze nalézt na každé krabičce cigaret, zůstává tento zlozvyk pořád velkým nešvarem. Alespoň to tvrdí přednostka kardiologické kliniky. „Víme, že počet kuřáků se výrazně nemění. Vliv výrobců cigaret je neuvěřitelný. Už vůbec pak nechápu, jak nějaký politik u nás může bojovat za to, aby se dál kouřilo na veřejných místech a v restauracích. Je to nehoráznost nejvyššího stupně mluvit v tomto případě o omezování svobody," tvrdí. Jakmile totiž podle něj klesne počet kuřáků, tak má stát během dvou let lepší rizikový profil.

Náklady jsou téměř tři miliardy

Za léčbu vysokého krevního tlaku vydala loni Všeobecná zdravotní pojišťovna 2,8 miliardy korun. Částka navíc vyjadřuje pouze náklady určené ke stanovení diagnózy, nikoli výdaje na léčbu nemocí, které hypertenze může dál způsobovat. Například léčba pacientů po cévní mozkové příhodě, která s hypertenzí velmi úzce souvisí, je cenově velmi náročná, největší tuzemská pojišťovna na ní vynaloží další dvě miliardy korun.

V případě léků je to ale jinak. „Léky, které se užívají na snížení krevního tlaku, mnohdy léčí například i přidružené onemocnění srdce. Není to tedy tak, že by lék na hypertenzi léčil pouze vysoký krevní tlak," dodává přednosta kardiologické kliniky FN Motol Josef Veselka.